Un pareggio a reti inviolate di grande agonismo tra Sg.Piossasco e Luserna, Gaydou mantiene le distanze in vetta.

Diciannovesima giornata del gruppo E della Seconda Categoria, che vede confrontarsi le prime due della classe, Sg. Piossasco seconda a 39 punti staccata di sole tre lunghezze dal Luserna a quota 42. Big match valido per la testa della classifica, le due formazioni conoscono bene l'importanza della partita, una vittoria da una parte o dall'altra potrebbe chiudere il discorso primo posto o riaprirlo in maniera netta. La sfida termina invece con un pareggio a porte inviolate che non smuove così le zone alte della classifica: il Luserna rimane al primo posto con tre punti di vantaggio proprio sulla squadra di...

