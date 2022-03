Para un rigore alla mezzora e uno in pieno recupero per difendere la vetta

Da un calcio di rigore non si giudica un giocatore, ma un portiere? E se respingere un tiro dal dischetto può richiedere il beneficio di una buona stella, opporsi a due penalty in uno stesso pomeriggio significa essere dotati di poteri da supereroe. Domenica scorsa la Triuggese ha mantenuto la testa della classifica, lasciando a -1 l'Ausonia grazie allo 0-0 colto a Vedano: i biancorossi non possono che ringraziare il loro portiere Samuele Bolognini, che di rigori ne ha sventati proprio ben due.

Che partita è stata?

«Non è stata una gran prestazione, in parte per il nostro atteggiamento poco determinato, in parte per il campo in condizioni imperfette: non sono stato granché sollecitato su azione, ma a livello personale è stata la mia migliore gara stagionale».

Siamo alla mezz'ora: c'è Cima sul dischetto.

«Premetto che il mio compagno Mitrano ha commesso un fallo da rigore netto. Ho cercato di guardare la postura dell'avversario e mi sono tuffato a destra: era un tiro a mezz'altezza, l'ho respinto».

In pieno recupero il Vedano ha una seconda chance: dagli 11 metri si presenta un altro attaccante, Marro.

«Altra azione laterale, il fallo di Ripamonti era meno evidente. Stavolta mi butto alla mia sinistra, confidando in bravura e buona sorte: il risultato è identico, respingo un bel rasoterra. C'è stata una soddisfazione ancora maggiore: quando tirano a pelo d'erba è più difficile e subito dopo c'è stato il triplice fischio. Era una palla che scottava davvero!».

Sei un pararigori?

«In realtà da ragazzino no: ho affinato tale dote col passare del tempo. Parare un rigore è frutto all'80% dell'istinto e farlo in partita è tutt'altra cosa che farlo in allenamento».

Chi è Samuele?

«Un tranquillo (quasi) 30enne di Carate Brianza che lavora come contabile in uno studio di commercialista e che ha cominciato a giocare a pallone quando aveva 5 anni, portato ai Primi Calci della Caratese dal nonno. Fu allora che il mio allenatore mi mise tra i pali, dove mi sono poi sempre trovato a mio agio».

Da quanto giochi nella Triuggese?

«Anche se questa è la terza stagione è come fosse il primo anno, per la situazione di emergenza sanitaria: a livello di Giovanili ho militato nel Como Allievi e Berretti, poi 3-4 anni in Eccellenza tra Mariano e Merate, infine Veduggio, Pontelambro e Besana Fortitudo. Mi ha voluto qui nister Casiraghi».

A proposito, era questo il campionato che vi eravate prefissati?

«Sì. Obiettivo minimo centrare i playoff: ora sarà volata a due con la temibile Ausonia, che sa trovare molte soluzioni in attacco; noi, al di là dei 13 gol subiti in 18 incontri, sappiamo come fare gruppo. Mi incuriosirà lo scontro diretto: all'andata (ko per 2-1, loro vinsero come collettivo, noi abbiamo carburato dopo qualche domenica) mancavo, ero in viaggio di nozze a Formentera».

Qual era il tuo idolo da ragazzino? Chi è invece il portiere più forte di adesso?

«Come per molti portieri il mio mito era Buffon. Donnarumma è completo: non ha pecche in qualche fondamentale e spero che prima o poi vada alla corte di Madama».

La tua qualità e il tuo punto debole?

«Non sono particolarmente prestante e dico l'agilità: devo invece migliorare le uscite, diciamo al momento le doti aeree dei difensori mi danno una gran mano».

Samuele, i portieri sono matti?

«Assolutamente sì, se sbagli un gesto, quasi sempre è gol! E affrontiamo le critiche consapevoli che pioveranno sempre su chi gioca in questo ruolo».