Parisi firma il sorpasso: Atletico Alpignano corsaro sul campo del Vianney

La sfida ad alta quota tra Vianney e Alpignano fa venire le vertigini alla formazione torinese, che cade in casa contro un Atletico Alpignano con le idee chiare e capace di capitalizzare al meglio il gol arrivato nel primo tempo. Grazie a questa vittoria, i ragazzi di Riina sorpassano proprio i padroni di casa. Gramendola lamenta la mancanza di alcuni giocatori, specie in attacco, e di alcune scelte arbitrali ma forse a fare la differenza è stata la mancanza di precisione che ha contraddistinto il gioco del Vianney per tutto il match: imprecisioni in fase di impostazione e anche nelle...

