Spettacolo nel big match di giornata: Montuori e Marangone firmano il sorpasso dell'Agliè sull'Ardor Sf

Grandi emozioni a San Francesco al Campo per il big match di giornata tra l'Ardor Sf e l'Aglié Valle Sacra. La squadra di Vitaliano Giaquinto ha infatti conquistato i tre punti grazie alla rimonta realizzata al termine di una ripresa dominata sul piano del gioco. Il primo tempo è stato invece piuttosto equilibrato e i padroni di casa sono riusciti a portarsi in vantaggio al 37' grazie alla rete di Chiadò dopo essere stato ben lanciato in profondità da Motto. Nei secondi quarantacinque minuti gli ospiti riescono ad esaltare maggiormente le proprie qualità tecniche rispetto alla prima frazione di gioco...

