Il magazziniere specialista delle punizioni che sogna San Siro e prende il nome da Brehme

La doppietta di una settimana fa alla Nuova Usmate in crisi di risultati e perciò armata di coltello tra i denti ha consentito ad Andrea Colombo di trascinare l'Albiatese in zona playoff, nella scia di Campagnola Don Bosco e FR Team Paina. Un successo importante frutto dell'ennesimo gol su punizione e di un mancino di prima intenzione nell'angolino da parte del centrocampista che di lavoro fa il magazziniere e che sogna un giorno di poter calpestare l'erba di San Siro.

Quanto è merito tuo e quanto errore della difesa la punizione del raddoppio?

«Beccalli aveva sbloccato la gara nel primo tempo: al 48' ho calciato una punizione da posizione defilata col mio piede preferito, il sinistro. I miei compagni non ci sono arrivati, il portiere ha esitato nell'uscita e la palla si è insaccata sul secondo palo».

Un sinistro all'angolino vale poi la doppietta.

«C'è stato uno scambio al limite dell'area col mio fido scudiero Beretta, con cui formo la cerniera nel 4-2-3-1: appena posso, io calcio e il tiro di prima intenzione ha chiuso la partita».

È stata la tua migliore prestazione?

«No, all'esordio contro la Triuggese ho firmato una tripletta. Finì 4-3: punizione a fil di palo, tap in ravvicinato e tiro da fuori, più l'assist. Soddisfazione doppia, perché sono di Triuggio, e perché a posteriori si sono rivelati una fortissima difesa. Ragionando, come amo, di squadra, dico lo 0-0 di Lissone contro la Campagnola Don Bosco: bel gioco, troppe imprecisioni sotto porta».

Quota 10 gol replica bottini precedenti o è lieta sorpresa?

«Avevo raggiunto la doppia cifra qualche stagione fa, nelle ultime ho patito l'infortunio al crociato: quest'anno sono particolarmente concentrato e sto raccogliendo quanto seminato».

Qual è il tuo ruolo?

«Giostro in mediana, ma sono stato adattato in 5 occasioni difensore centrale, l'ultima a Vedano. Nasco terzino: giocare con compagni più grandi mi ha migliorato e prendermi carico dei tempi di gioco della squadra alla lunga è stata una scelta inevitabile».

Qual è il tuo punto di forza? Dove il tecnico Gnemmi ti suggerisce di migliorare?

«Ho visione di gioco e, come anticipavo, mi piace si giochi bene a calcio, se l'avversario lo permette: da tifoso interista apprezzo più l'approccio di Inzaghi a quello di Conte. Sul piano della corsa c'è ancora un po' da fare e così limare il coinvolgimento emotivo: sarei disposto a tutto in campo per vincere».

Siete in linea con l'obiettivo di inizio anno?

«A metà girone di andata eravamo ultimi: possiamo ancora conquistare i playoff, grazie all'impegno messo dal mister e da noi senatori».

Come nasce la passione per il calcio?

«Papà Marco è il colpevole, mi ha chiamato Andrea in onore di Brehme! Mi ha sempre stimolato nel migliorarmi come calciatore, a partire da quando mi allenava in oratorio o seguiva nella trafila giovanile a Triuggio».

Da quanto giochi nell'Albiatese?

«Sono 6–7 anni, siamo un gruppo di amici al di là del campo. Quando papà si disimpegnò dalla Triuggese sono stato in Promozione all'Ac Lissone, per poi ritrovare il mio gruppo-famiglia (papà ora è il nostro ds, la punta Redaelli è mio cugino e nonna Rosangela sempre presente) ad Albiate».

Avevi un idolo? Adesso quale giocatore ammiri?

«Diego Milito per la prolificità realizzativa: quella finta a rientrare mi fa impazzire ancora oggi. Nel mio ruolo il modello è Veron».

Chi è invece Andrea?

«Un 30enne solare che ha negli amici il punto di forza. Sono molto schietto nei rapporti. Di lavoro faccio il magazziniere e spero di calpestare almeno una volta l'erba di San Siro, col pubblico perché i tifosi sono il sale del calcio. Quando giocammo in Prima Categoria i tifosi dell'Area 69 hanno dato il meglio, facendo un pullman per seguirci in Valtellina. Per tradizione l'Albiatese in casa è un osso duro».