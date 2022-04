De Rosa e una magia di Tummulo sbancano Collegno: il Rosta Calcio è sempre più primo

Che spettacolo nel big match del Girone D. Il Rosta Calcio soffre ma vince sul campo dell'Olympic Collegno con il risultato finale di 1-2: decisivo il rigore parato da Ramasotto a Terrano sul risultato parziale di 0-1 per i biancorossi. La squadra di Quinto è andata in vantaggio dopo soli diciannove minuti con un bel tiro da fuori area di De Rosa, al suo tredicesimo gol stagionale che lo porta sempre più in vetta nella classifica marcatori. I padroni di casa provano a reagire ma subiscono la seconda rete a pochi minuti al termine del primo tempo: Tummulo realizza il...

