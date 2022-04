Gli incontri con Borgonovo e De Zerbi, l'idolo Brozovic: ecco l'artigiano che sogna i playoff

Con Federico Bartesaghi, raffinato mattatore in cabina di regia, l'FR Team Paina ha regolato una settimana fa la Triuggese, consolidando la propria candidatura playoff e allontanando in simultanea i biancorossi dall'Ausonia, sempre più leader del Girone V.

Partiamo dall'episodio decisivo: Giussani al 55' si presenta sul dischetto.

«È stata una partita complicata per la forza e la voglia di rivincita della Triuggese reduce da una sconfitta: sul piano delle occasioni c'è stato equilibrio, ma per la qualità del gioco abbiamo meritato i tre punti. Giussani ha realizzato di destro il rigore concesso per fallo di mano di Brambilla, nonostante Bolognini avesse intuito la direzione, e abbiamo vendicato la rimonta subita all'andata, dimostrando di saper soffrire».

C'è un dato che vi fa viaggiare paralleli alla Triuggese: i 18 gol subiti.

«Ai nastri di partenza eravamo tra le squadre favorite: nelle annate interrotte ci trovavamo ai vertici. Ringraziamo il presidente e fondatore Francesco Romeo che ci ha accolto nella famiglia dell'FR Team, risolvendo in un colpo solo le difficoltà societarie del Paina e l'indisponibilità del campo di Briosco».

Qual è la tua casella in campo?

«Giochiamo 4-4-2 (o col rombo in mezzo): sono il creatore di gioco affiancato da Pulici, che corre per tre. Amo giocare la palla: è importante avere una buona condizione fisica, così la giocata viene da sé».

Perché riuscirete a centrare i playoff? Quali altre squadre vedi favorite?

«Perché il gruppo ci mette dedizione e ha saputo venire fuori da partite in cui non c'erano cambi a disposizione: credo ritroveremo, oltre alla Triuggese, l'Oratorio Lomagna, che a mio parere era la squadra da battere».

Da quanto tempo giochi a Paina?

«Arrivo a Paina (fallito e rifondato dal ds Stagno e il presidente Citera) dalla Base 96: dominiamo la Terza Categoria con mister Candiani e ci ritorno dopo una parentesi alla Leon. Sono di Giussano, fino a 13 anni ho militato nella Vis Nova, dove mi ha allenato Stefano Borgonovo: poi le Giovanili a Como e Lecco, la Pro Sesto (e la prima convocazione in Serie D), gli Allievi Nazionali a Chieti e la Berretti a Foggia, con qualche allenamento diretto da De Zerbi. Infine, Saronno in Eccellenza e Seveso in Promozione».

Quando avete sfoderato la migliore prestazione?

«Contro la Nuova Usmate, che abbiamo battuto 2-0 senza cambi (e con titolari a corto di minuti): le difficoltà ci hanno forgiato e ora abbiamo, oltre che l'abitudine a proporre gioco, la massima concentrazione. A livello personale, la partita migliore è sempre quella che verrà».

Qual è la tua dote migliore e dove c'è da lavorare?

«Quella di mettersi a disposizione dei compagni e dare loro modo di scegliere l'opzione giusta: la definiscono visione da numero 10, anche se ultimamente indosso la 7. Segno molto poco: diciamo che sono più portato al passaggio col destro».

Chi ha acceso la passione per il pallone?

«Papà Angelo, che ha sgambettato nel calcio minore: lavoro come artigiano nella sua azienda, che si occupa di arredamento su misura. Ammiro nel mio ruolo Brozovic, è il più forte e tiene tranquillo le redini del gioco. È stato invece Ronaldinho a farmi innamorare del pallone: lo spirito del calcio è la sua allegria».

Chi è Federico?

«Un 25enne che sognava di fare il calciatore e conoscere posti nuovi con la valigia in mano. Ho avuto le mie piccole esperienze e faccio un passo alla volta, da buon brianzolo. Come giocatore sogno di disputare questi playoff e come ragazzo vorrei crescere, restando umile e altruista».