Il San Paolo Torino scende in campo per la pace nell'amichevole con la USPR

Bella iniziativa del San Paolo Torino insieme all'USPR, ossia l'Unione Sportiva Parlanti Russa ideata da Yuri Caridi. Le due compagini si sono sfidate ieri sera, giovedì 14 aprile, in una sfida amichevole (che si è conclusa con il risultato finale di 6-0 a favore dei biancoblù) per promuovere un unico grande messaggio: la pace.

Caridi, di origini russe, spiega che «l'USPR è un gruppo sportivo spontaneo nato nel 2018 con l'intenzione di far partecipare la Russia al Balon Mundial (un torneo di calcio a 11 a cui partecipano le comunità straniere immigrate domiciliate a Torino, ndr) ma, siccome non siamo riusciti ad arrivare al numero necessario per formare la squadra con soli russi, ho deciso di allargare il gruppo a tutte quelle persone provenienti da tutta l'area dell'ex Unione Sovietica e che parlano quindi la lingua russa. Ci sono diverse nazionalità al nostro interno: moldave, uzbeke, ucraine e russe in principal modo. Tutti noi siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo in Ucraina però, nonostante il complicato momento geo politico, stiamo rimanendo uniti. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare questa partita: vogliamo lanciare un messaggio di pace continuando a giocare tutti insieme su un campo di calcio».