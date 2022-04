Scontro totale: i grandi bomber insidiano i (quasi) invincibili

In zona pinerolese non ci si annoia mai. L'ultima giornata della Seconda Categoria girone E, giocata lo scorso 10 aprile, ha aggiunto ulteriore pepe a un girone che sembra non avere certezze, soprattutto in zona playoff dove a giocarsi un post season pazzesco sono in 7. Occhio però anche alla vetta e al fondo della classifica, dove si possono vedere alcuni dei duelli più incandescenti di tutta la Seconda. Pronti, via. ALLUNGO DECISIVO DEL LUSERNA? Per quanto concerne la leadership del gruppo, il Luserna ha approfittato del tracollo del San Giorgio Piossasco per portare a 5 le lunghezze di vantaggio sulla diretta rivale....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con