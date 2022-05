Cirulli e Tancini rimandano la festa del Rosta: i gialloblù si avvicinano alla vetta

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO C'è ancora speranza per il Moderna Mirafiori. Match point fallito per il Rosta Calcio. Queste due notizie arrivano dallo scontro diretto per il primo posto in classifica. I gialloblù riescono a vincere 2-1 al termine di una partita equilibrata, in cui la differenza è stata fatta proprio la maggiore precisione nella metà campo avversaria. De Rosa e Naturale hanno creato tanto nel corso dei novanta minuti ma hanno solamente sfiorato il gol più volte. Cirulli porta in vantaggio la propria squadra nel primo tempo con una spizzata di testa ma Tummolo agguanta il pareggio con una splendida...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con