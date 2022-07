L'ultima sfida della leggenda del calcio dilettantistico: ufficiale l'approdo in Seconda categoria

Entusiasmo, determinazione e competitivà: i tre fondamenti da cui la Pro Novate ha deciso di ripartire per conquistare l'immediato ritorno in Prima categoria in seguito alla dolorosa quanto deludente retrocessione maturata nel doppio confronto ai playout contro la Barbaiana. Il desiderio di tornare in auge dopo qualche stagione decisamente sottotono ha spinto l'ambizioso presidente Roberto Angelicchio a optare per una rivoluzione societaria, resa possibile anche grazie all'arrivo di Stefano Gabrieli, ex proprietario dell'Asd Novatese. Ceduto il titolo di Seconda Categoria al Centro Schiaffino, il nuovo ds è stato inserito nei quadri della Pro Novate dopo la fusione tra le due squadre, con l'obiettivo di dar vita ad una rosa competitiva e di alto livello.

La rosa della Pro Novate per la stagione 2022-23 sfila al centro sportivo Torriani di Novate Milanese

CAMPAGNA ACQUISTI DI GRANDE SPESSORE

Particolarmente attivo sul mercato, Gabrieli è riuscito a dare ulteriore lustro alla squadra riuscendo ad ingaggiare per la panchina Pierangelo Cogni, autentica leggenda del calcio dilettantistico, con alle spalle una trentennale esperienza sulle panchine delle serie minori italiane e un importante bottino di campionati vinti e promozioni conseguite. Il nuovo allenatore potrà disporre di una rosa di quantità e qualità, impreziosita da alcuni giovani di prospettiva, come i nuovi portieri Andrea Ferrante e Riccardo Volpe, entrambi nati nel 2002, acquistati rispettivamente dalla Solese e dalla Cob91 e il classe 2001 Christian Dibitetto, lo scorso anno alla Baranzatese e rinforzo di spessore per l'attacco della Pro Novate. Grazie, invece, alla già citata fusione con l'Asd Novatese, Gabrieli si è assicurato 10 giocatori della sua vecchia società, integrati in seguito ad una lunga e attenta selezione, tra cui l'attaccante Merafina, che, a causa di un infortunio ai legamenti rimediato nel corso della presentazione, ha con ogni probabilità detto addio all'imminente stagione. Una simile filosofia è stata seguita anche nella categoria Under 19: un cambiamento nell'organico che ai 10 giocatori confermati in seguito alla stagione appena terminata, ha affiancato ben 7 elementi provenienti dagli Allievi e un blocco di giovani arrivati dal Sempione: ne deriva una rosa forte e ben attrezzata che punta senza dubbio alle prime posizioni.

Pierangelo Cogni, allenatore della Pro Novate per la stagione 2022-23 e storico tecnico del movimento dilettantistico

OBIETTIVO PROMOZIONE IMMEDIATA

Il rinnovamento della Pro Novate in ogni suo aspetto soddisfa il ds Gabrieli, mostratosi fiducioso in vista del campionato da affrontare: «Grazie all'arrivo di qualche giovane ci presentiamo molto competitivi ai blocchi di partenza per la nuova stagione, con l'obiettivo di tornare subito in Prima categoria. Abbiamo allestito una rosa di 24 giocatori, tutti di alto livello, perciò non ci saranno titolari fissi. Abbiamo grande qualità in ogni reparto, specialmente in quello offensivo, dove ci siamo assicurati giocatori provenienti da categorie superiori. Un lavoro importante è stato svolto anche per l'Under 19: la squadra si è certamente rinforzata e punta ad un salto di categoria».

PRO NOVATE • LA ROSA DELLA PRIMA SQUADRA PER LA STAGIONE 2022-2023

PORTIERI: Andrea Ferrante (2002), Riccardo Volpe (2002)

Andrea (2002), Riccardo (2002) DIFENSORI: Niccolò Farinella (1997), Leonardo Pulusella (1998), Francesco Padulazzi (2001), Damiano Liquori (1990), Alessio Gentilesca (1996), Francesco Cassani (1998), Giulio Borghi (2002), Nico D'Angelis (2001)



Niccolò (1997), Leonardo (1998), Francesco (2001), Damiano (1990), Alessio (1996), Francesco (1998), Giulio (2002), Nico (2001) CENTROCAMPISTI: Luca Puller (2004), Samuele Calligaris (1999), Antonio Scalise (1993), Andrea Alcamo (1999), Gianalberto Coldani (2001), Edoardo Polidoro (1991), Roberto Alberi (2000)

Luca (2004), Samuele (1999), Antonio (1993), Andrea (1999), Gianalberto (2001), Edoardo (1991), Roberto (2000) ATTACCANTI: Davide Tommasini (1995), Loris Pinna (2002), Ghabbar Mohammed (1998), Alessandro Merafina (1990), Lorenzo Ciapetti (1998), Riccardo Marelli (1999), Christian Dibitetto (2001).

PRO NOVATE • LA ROSA PER IL CAMPIONATO JUNIORES 2022-2023

PORTIERI: Andrea Sonori (2003), Gianluca Schiavella (2005)

Andrea (2003), Gianluca (2005) DIFENSORI: Alessio Zamboni (2004), Mohamed Tarek (2003), Luca Fallanca (2004), Morgan Stelluti (2004), Andrea Assini (2004), Christian Casati (2004), Andrea Giuliano (2003), Mattia Guerra (2004), Mohamed El Baidy (2005), Mohamed El Ghabraoui (2004)

Alessio (2004), Mohamed (2003), Luca (2004), Morgan (2004), Andrea (2004), Christian (2004), Andrea (2003), Mattia (2004), Mohamed (2005), Mohamed (2004) CENTROCAMPISTI: Luca Puller (2004), Filiberto Ardenghi (2005), Maxim Timofti (2004), Davide Frontino (2005), Raffaele Bortone (2004), Danilo Dibello (2003), Matteo Albertini (2004),

Luca (2004), Filiberto (2005), Maxim (2004), Davide (2005), Raffaele (2004), Danilo (2003), Matteo (2004), ATTACCANTI: Lionel Pisapia (2004), Lorenzo Strippoli (2005), Mattia Martinazzi (2002), Tommaso Damian (2005), Alexandro Lombardi (2004), Samuele Bruno (2004)