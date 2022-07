SprintMercato Seconda: un ex Serie A approda nel Roero e fa sognare in grande

QUESTO CONTENUTO LO TROVI SUL GIORNALE IN EDICOLA IL 1 AGOSTO A PAGINA 27 Finito luglio, ma non il mercato di Seconda Categoria. Gran colpo di mercato per il Livorno Ferraris per la stagione 2022/2023: Dimitri Stani, che ha indossato la maglia dello Junior Torrazza nello scorso campionato, è infatti un nuovo giocatore a disposizione del neo tecnico Alberto Tosi. Il direttore sportivo Marco Sibino esprime così tutta la propria soddisfazione per l’acquisto di Stani: «La rosa della scorsa stagione non necessitava di grandi stravolgimenti ma avevamo comunque bisogno di un attaccante che potesse darci più potenzialità in fase realizzativa....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con