Come Lucarelli al Parma: il cuore gialloblù resta in squadra anche nella ripartenza dal basso

«Quello dell’Autovip San Mauro è un bel progetto che parte e andrà avanti facendosi sentire bene sia con la prima squadra che con le giovanili». A sentire le parole dell’attaccante Alessandro Stocco, viene quasi da pensare che il nuovo sodalizio sanmaurese il miglior modo per promuovere la propria attività ce l’abbia nella rosa dei giocatori. Ed è effettivamente così, perché Stocco rientra a pieno titolo tra i «fedelissimi», i giocatori rimasti a San Mauro dopo la vittoria del campionato di Promozione ed in vista della nuova avventura in Seconda Categoria con la nuova società guidata dal presidente Davide Berengan. Tanta voglia di campo, e sempre con i colori gialloblù addosso dunque. «Penso di averci messo giusto 2 giorni per prendere la decisione definitiva di entrare nell’Autovip San Mauro, nonostante alcuni contatti tra Promozione e Prima Categoria - osserva Stocco - conosco bene il nuovo presidente e gli stessi dirigenti, e non è stata certo questione di trattare per un accordo economico, dal momento che io un lavoro già ce l’ho e gioco a calcio per passione. Penso che la fiducia sia reciproca e io sono molto contento per il gruppo che si è formato, quasi senza stare a guardare la categoria di riferimento. Vero che si sperava in un ripescaggio in Prima, ma mi viene da dire che forse sia meglio proprio ripartire dalla Seconda. Inizia un nuovo progetto, con prima squadra, giovanili e Scuola Calcio, ed è giusto forse non affrettare i tempi e voler stare subito troppo in alto».

L'attaccante dell'Autovip San Mauro Alessandro Stocco con il direttore generale Max Albicenti, con cui lavorerà per il 3° anno di fila

Chiaro però che con giocatori come lo stesso attaccante classe 2000, che ha nel passato anche giovanili fatte a livello importante e campionati di Eccellenza e Promozione, e con Fabio Piroli, si punta anche ben presto a scalare le tappe partendo dalla Prima Categoria. «A nessuno penso piaccia ripartire da una Seconda dopo che si è vinto il campionato di Promozione, e fare subito bene è il modo più ottimale possibile per iniziare - riprende Stocco - per la squadra che abbiamo dobbiamo vincere il nostro girone, perché i giovani del San Mauro sono rimasti e a livello di esperienza sono giunti ottimi giocatori. Vincere 2 campionati di fila sarebbe un sogno, ma se tutti si mettono di impegno diventa possibile. Io e Piroli davanti faremo la nostra parte e non nego che anche la sua voglia di restare a San Mauro mi abbia convinto a non muovermi dalla città. Mi sono sentito di casa nello spogliatoio dell’ultimo anno e sono stato fortunato nel trovare compagni dai quali ho potuto imparare qualcosa come anche in passato Michele Spoto che non a caso adesso è in Serie D. Dobbiamo perciò subito fare gruppo e trovare l’amalgama, anche perché il rapporto che si ha con mister Luca Goteri è ottimo».

Il classe 2000 rappresentativo dell’Autovip parla poi così della stagione andata da poco in archivio: «Vincere con il San Mauro è stata un’emozione spettacolare che tutti dovrebbero provare - conclude Stocco - vero che ho giocato praticamente solo spezzoni di partita, ma ne ho saltate solo 3 e qualche gol l’ho anche segnato. Ragion per cui sento anche mia questa promozione in Eccellenza. C’era un’atmosfera pazzesca e spero di ritrovarla in futuro».