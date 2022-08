Ritorna in società dopo quattro anni e suona la carica: «Girone stimolante, puntiamo alla zona playoff»

Le vacanze estive sono nel vivo ma il mercato di Seconda Categoria non si ferma affatto. Al momento la squadra più attiva è il Piossasco, nel tentativo di costruire una rosa che possa lottare per le zone alte della classifica. Il nome nuovo dell’attacco granata è Enzo Bollino, classe 1990 con un passato tra le fila di San Giorgio Piossasco, Pinasca e Vigone. Tra i pali arriva invece Roberto Manolio, ex estremo difensore di None e Villafranca oltre ad aver militato nel settore giovanile del Pinerolo. Il nuovo acquisto sulla fascia porta il nome di Cristian Di Pasquale, al Parella FC nella stagione appena conclusa.

Novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico: Piero Rubino è infatti il nuovo team manager. Per lui si tratta di un ritorno dopo essere stato, in passato, presidente onorario e direttore sportivo: «È come tornare a casa per me in quanto mi scorre il sangue granata nelle vene. Manco qui da quattro anni, mi sono dovuto allontanare per motivi di lavoro: nel frattempo ho avuto proposte da altre squadre ma non ho potuto accettare perché il Piossasco è l’unica squadra in cui posso stare. Quando io ero nella dirigenza qualche anno fa, chiamavo Volpe per avere una mano. Ora si è praticamente ribaltata la situazione: è stato lui a chiedere aiuto a me nel corso di quest’estate. Non ho potuto rifiutare proprio per il senso di appartenenza che nutro nei confronti dei colori granata».

Ma ciò non è stato l’unico motivo per cui Rubino ha accettato di ritornare in società: «Mi entusiasma molto il progetto a medio lungo termine della società. Sono quattro gli intenti principali: sviluppare ulteriormente le strutture del nostro centro sportivo, raddoppiare gli spogliatoi, migliorare ancora il settore giovanile e portare la Prima Squadra nelle categorie che le competono, come la Promozione». Per quanto riguarda invece la stagione 2022/2023, Rubino ritiene che «il nostro obiettivo dev’essere almeno il raggiungimento dei playoff. Nel girone ci sono tante belle corazzate, per noi questo rappresenta un ulteriore stimolo per fare bene. In questo mercato abbiamo mantenuto lo zoccolo duro: la nostra intenzione è fare quei 4-5 innesti in ogni sessione in modo da migliore sempre più la qualità della rosa. Non ha senso compiere una rivoluzione totale cambiando tutti i giocatori. Inoltre la nostra intenzione è quella di puntare sui giovani in maniera tale che questi possano crescere nel corso degli anni».

L'ambiente granata è più carico che mai, non resta che aspettare l'inizio della nuova stagione (previsto per il 25 settembre, il Piossasco affronterà il Beiborg in trasferta) per far incominciare a parlare il campo.