L’Oro di Napoli: un gol e un assist del fantasista decidono il match di Coppa

Vedi Napoli e poi… vinci! L’Autovip Sanmauro si affida al suo fantasista per la prima uscita stagionale e sconfigge il Leinì 2-1 che aveva già perso la settimana scorsa contro la Lanzese, nel seconda partita del triangolare di Coppa Seconda e Terza Categoria. E in effetti, specie nel primo tempo, la differenza di caratura tecnica tra le due squadre è stata evidente: gli ospiti hanno guidato il gioco affidandosi alle intuizioni di Napoli, alle geometrie di Traversi e agli spunti offensivi di Stocco e Ossola. Il Leinì guidato da Aimone è squadra ancora in piena formazione e dovrà certamente lavorare...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?