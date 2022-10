La big del pinerolese esce già fuori, clamoroso 9-0 nel Canavese

E ora si fa sul serio. Nella giornata di giovedì 6 ottobre si è infatti conclusa la prima fase della Coppa di Seconda e Terza Categoria per i comitati di Ivrea e Torino tra conferme e sorprese. Il verdetto più inaspettato arriva dal triangolare G torinese: il Salsasio, grazie al pareggio ottenuto contro il Beiborg (1-1), elimina la squadra di Enzo Prago - nonché una delle principali favorite per la vittoria finale della competizione - per la migliore differenza reti (+6 contro +1, decisivi quindi i rispettivi successi contro l'Onnisport). Protesta però il tecnico dei giallobluverdi nei confronti dell'arbitro: «Non ci sono stati concessi due rigori netti ed un gol assolutamente regolare al novantesimo minuto. Tutto questo è incredibile».

Non delude invece l'Autovip San Mauro: i ragazzi di Luca Goteri vincono di corto muso lo scontro diretto contro la Nuova Lanzese grazie alla rete di Alessandro Stocco e si qualificano così alla fase successiva a punteggio pieno. La Marentinese si regala il passaggio del turno senza particolari patemi d'animo, serviva una vittoria sul campo dello Sciolze e questa arriva con un netto 0-5: decidono le doppiette di Alessandro Marroni e Simone Titotto oltre al gol di Alberto Franco. Inutile così la vittoria del Duomo Chieri ai danni dell'Andezeno (1-2). Pirotecnico 5-4 nel derby tra il San Luigi Santena e la Santenese: la compagine di Luca Gola passa il turno con ben sei punti. Medesimo punteggio per il Lenci Porino, uscito vincitore e pertanto qualificato nello scontro diretto con il Pralormo con un combattuto 2-3. Facile successo dell'Antonelliana contro il Go Grugliasco (6-1) con il quale si regala il passaggio in semifinale. Caprie Green Club e Rebaudengo vincono i rispettivi match con San Donato (0-3) e Centrocampo (2-3) e ottengono il primo posto nel proprio triangolare.

Nel comitato d'Ivrea lo Junior Torrazza dilaga contro la Leonida Esperanza: la squadra di Marco Gastaldo supera i propri avversari con un netto 9-0 e si qualifica senza particolari problemi al turno successivo dove affronterà il Bajo La Serra. Il tecnico Alex Ardissone si regala la qualificazione superando in trasferta il Valchiusella: Marco Pellegrini e Nicolò Noro decidono le sorti del girone. I ragazzi di Davide Scapino non escono comunque dalla competizioni in quanto passano il turno come miglior seconda ai danni del Castiglione (anch'essa, proprio come lo Junior Torrazza tra le favorite per la vittoria finale del comitato d'Ivrea). Sorride anche il Forno: i giallorossi vanno avanti vincendo facilmente 4-1 contro il Pertusio.

Ecco il quadro completo delle semifinali dei due comitati (l'andata si disputerà il 27 ottobre, il ritorno è previsto il 10 novembre):

TORINO

1) Autovip San Mauro - Rebaudengo;

2) Caprie Green Club - Antonelliana;

3) Marentinese - San Luigi Santena;

4) Lenci Poirino - Salsasio.





IVREA

1) Bajo La Serra - Junior Torrazza

2) Forno - Valchiusella.