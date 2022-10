I gialloblù ottengono la quarta vittoria consecutiva e volano al primo posto con i neopromossi

Che avvio di campionato stratosferico per il Cumiana Sport e lo Sporting Club. Nell'ultimo turno di campionato le due compagini hanno conquistato il quarto successo consecutivo su altrettante partite disputate: primo posto condiviso a punteggio pieno, 12 punti. I gialloblù, guidati in panchina da Nicola Panarelli, hanno vinto in scioltezza 3-0 nella sfida casalinga contro l'Onnisport: Daniele Trapani, Alberto Del Prete ed Umberto Varinotti hanno trascinato alla vittoria la propria squadra dando così continuità ai primi tre risultati utili. La squadra di Filippo Boccardo si è subito ambientata alla Seconda Categoria e ha ottenuto il quarto successo superando in scioltezza, e in trasferta, con un netto 4-0 il Vianney: le doppiette di Manuel Bennati e Filippo Visconti hanno deciso il match tra il primo e il secondo tempo.

Alle spalle delle due capoliste, al secondo posto, vi sono appaiate tre squadre a nove punti: Tetti Rivalta, Marentinese e Beiborg. Proprio i ragazzi di Enzo Prago hanno sconfitto la Bruinese con il risultato di 3-2 grazie alle reti di Mirko Borraccino, Christian Corrarati e Daniele Accituro. Agli ospiti non è bastata la doppietta, realizzata su calcio di rigore, di Nicola Sforza. Successo pirotecnico per la squadra di Stefano Manca: i gialloblù hanno vinto 5-3 sul campo del Real Torino 2014 (in estrema difficoltà essendo ancorato all'ultima posizione con zero punti). I protagonisti assoluti della sfida sono stati Francesco Borio e Alberto Franco con le loro doppiette; in gol anche Matteo Diberti sette minuti prima dell'intervallo. Stessi colori sociali, medesimo risultato a favore: il Tetti Rivalta di Massimo Fortunato (ancora in corsa per il passaggio del turno in Coppa Seconda e Terza, sarà decisivo lo scontro diretto contro l'Atletico Volvera il prossimo 27 ottobre) ha vinto senza alcuna difficoltà ai danni del Roletto: 4-0, reti di Lucio Arcuri e Nicola Melchionda oltre alla doppietta di Simone De Vitti (già a quota quattro gol).

Al di fuori della zona playoff, ma comunque ancora nei pressi, vi è da segnalare il pareggio della Polisport Castagnole con il Piossasco (2-2, i granata di Pippò Chillè hanno rimontato il doppio svantaggio) e la bella vittoria del San Giorgio Piossasco sul campo dell'Andezeno. Proprio i rossoverdi hanno chiuso la pratica nel giro di soli tre minuti, ossia tra il 24' e il 27' della prima frazione di gioco: la doppietta di Alessio Sallustio e Andrea Mascilongo hanno steso i padroni di casa.

Dopo quattro turni di campionato una cosa appare certa nel girone E di Seconda Categoria: il divertimento non mancherà così come l'equilibrio nelle zone alte della classifica, proprio come nella passata stagione.