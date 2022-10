La rabbia del presidente: «O tifosi e tesserati si danno una bella calmata o giocheremo a porte chiuse»

«Mi sono veramente stufato di multe e squalifiche, e i campionati sono appena iniziati. Mi rivolgo ad alcuni nostri tifosi e a certi tesserati: o si cambia registro o non ho nessun problema a far disputare le nostre partite casalinghe a porte chiuse. Perchè a metterci la faccia, quando chiamata in causa, è sempre la società». Una presa di posizione ferma quella del presidente della Crescentinese Eugenio Cirillo, piuttosto adirato per dover leggere una settimana sì e l'altra pure di provvedimenti del giudice sportivo nei confronti della sua società. Nulla di scandaloso ovviamente, perchè si parla di cose che accadono negli impianti sportivi e che ad ogni week end si ripetono puntualmente dovunque. Però l'invito a darsi una calmata è sacrosanto dal momento che a mettere mano al portafoglio per pagare le multe è pur sempre la società.





«Ma oserei dire che quello è quasi il meno – dice– a me interessa che la Crescentinese non venga associata a certi comportamenti che poi possono leggere tutti sui comunicati. Uno degli ultimi parla di una porta di uno spogliatoio rotta in casa d'altri e questo non è accettabile. A volte non siamo noi a iniziare a comportarci male, come è successo nella partita che aveva giocato la prima squadra contro il Pollone, quando alcune ragazze legate alla squadra avversaria avevano affrontato dei nostri tifosi sugli spalti dopo un rigore che forse non c'era, e da lì si era scatenato un parapiglia, con il cancello aperto che ci era costato una squalifica del campo per una giornata. Ma non dobbiamo assolutamente reagire, perchè sono stufo di vedere squalifiche e multe da pagare, fossero anche 50 o 100 euro».Sempre nello scorso week end, anche il sentito derby Under 19 contro il LG Trino ha avuto un suo seguito: «Anche lì leggo di provvedimenti a carico della nostra società e di alcuni tesserati, non sarà stato il massimo il comportamento altrui ma dovevamo pensare al nostro ed evitare di andare dietro a certi atteggiamenti. Anche perchè non mi va che ogni settimana si legga quasi un “bollettino di guerra” sui comunicati». Da qui parte quelloche è quasi un aut aut da parte dello stesso presidente: «Non so fin dove potrò arrivare, sempre nei limiti previsti delle norme, ma se si va avanti così non ho problemi a chiudere le porte del campo sportivo nelle partite interne e non fare entrare il pubblico. Ne va del nome della società che si impegna e ci mette la faccia per fare giocare i ragazzi e di certo non fa una bella figura a vedersi multata o squalificata del proprio campo per certi comportamenti sbagliati. Ripeto, non è solo una questione di dover pagare le multe, ma di immagine che si dà verso l'esterno».