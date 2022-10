Le triplette fanno volare le due big, sei squadre racchiuse in tre punti

"Mi fai impazzire" cantano Blanco e Sfera Ebbasta nella loro celebre hit di successo, così come l'Autovip San Mauro e il River 1951 al termine della quinta giornata di campionato in onore dei loro match winner: Umberto Ossola ed Ibrahim Kallow. I due attaccanti, rispettivamente classe 2002 e 1999, sono stati entrambi decisivi nelle vittorie delle proprie squadre (ai danni di Rebaudengo e Caprie Green Club) con una fantastica tripletta. Le due compagini hanno comunque superato facilmente i propri avversari in quanto i gialloblù hanno vinto con un tennistico 6-0 e i ragazzi di Sabatino Ferrazzola con una manita, 5-0. Luca Goteri si è così espresso al termine della sfida: «Stiamo bene e stiamo lavorando per riuscire ad accorciare sul River, ma occhio perché il campionato è ancora molto lungo». Tra i suoi ragazzi sono andati a segno anche Fabio Piroli, Lorenzo Ortalda e Serafino Cavezza. Nella capolista, oltre al già citato Kallow, Antonio Cagliostro si è reso protagonista di una doppietta realizzata tra il primo e secondo tempo. L'Autovip San Mauro sta comunque alla calcagna del River 1951, un solo punto è il distacco tra le due squadre.

A pari merito con i gialloblù vi sono il Caprie Green Club e il Borgata Cit Turin, che ha vinto di corto muso nella sfida casalinga contro il Susa (ancora fermo a quota tre punti): Omar Sadki ha decisivo la sfida al 40' del primo tempo. La squadra di Antonio Magnati è riuscita a conquistare i tre punti nonostante abbiano disputato l'intera seconda frazione di gioco in inferiorità numerica causata dall'espulsione di Giuseppe Gitto cinque minuti prima del gol del vantaggio. Subito dietro di loro, ad un solo punto di distanza, vi è la neopromossa Aviglianese: i ragazzi di Davide Bonino hanno ottenuta il secondo pareggio consecutivo, questa volta con un pirotecnico 3-3 contro il Brunetta. In questa sfida c'è da segnalare la doppietta di Andrea Racca realizzata su calcio di rigore nel giro di soli dodici minuti nella ripresa. A quota dieci punti vi è l'Atletico Alpignano, che ha superato l'Accademia Real Torino con un netto 4-0: decisiva la doppietta di Giovanni Augimeri insieme ai gol di Francesco Cannata e Nicolò Ricotta.

Tra le altre partite il Centrocampo ha vinto con un pirotecnico 6-3 ai danni della Sursum Corda a suon di doppiette, quelle di Jacopo Cocola ed Emanuele Rinaldi. Le restanti due marcature portano invece la firma di Dragos Godric e Dario Barone. Tra i biancoverdi hanno segnato Filippo e Umberto Rigat insieme a Edoardo Ferrarese. Il Rapid Torino ha invece conquistato la prima vittoria stagionale dopo quattro sconfitte consecutive: MDN Sport sconfitto 1-2 con le reti di Khelifa Ben e Gianluca Vinci, che ha segnato proprio in pieno recupero sul finale di partita. Il girone D di Seconda Categoria è più vivo che mai, si preannuncia una stagione esaltante.