Doppia di De Laurentis per rimanere dove conta davvero

Il Borgata Cit Turin affronta questa trasferta per puntare ad ottenere la quarta vittoria consecutiva, fondamentale per continuare ad inseguire la prima posizione. L’Accademia Real Torino scende invece in campo per ritrovare il feeling con una vittoria che manca da tre lunghe giornate. La gara e tesa e molto accesa, ma il Borgata riesce cinicamente a portarsi in vantaggio prima e a chiudere la partita poi con una netta vittoria per 3-1. REAL TORINO CREA, CIT TURIN PUNISCE Si inizia la partita con un Real Torino che si fa trovare pronto e aggressivo. Alza subito infatti il pressing, costringendo i...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?