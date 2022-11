River a trazione sudamericana: eroica vittoria nel derby

Il River scende in campo conscio di essere la prima della classe, dovranno sgomitare però per puntare alla quarta vittoria consecutiva e cercare il distacco sull’Autovip. Il Centrocampo affronta questa trasferta in un buon momento di forma, sono reduci da due vittorie senza subire gol e giocheranno per fare il colpaccio sul campo più difficile. La gara è subito condizionata dall'espulsione di Touray, il River però trova il vantaggio prima e il raddoppio poi, difendendo con anima e corpo il risultato ottenuto. Sono infatti loro ad imporsi per 2-0 contro un Centrocampo che non gioca un calcio fluido e non...

