I gialloneri sognano il miracolo in finale, l'attaccante è a caccia del secondo trofeo consecutivo

Habemus le finaliste. Nella serata di giovedì 10 novembre si è completato il programma delle semifinali di Coppa Seconda e Terza per i comitati di Ivrea, Pinerolo e Torino.

Nessuna sorpresa nel Canavese dopo le due sfida d'andata in cui Valchiusella e Bajo La Serra avevano vinto con un netto 3-0 rispettivamente ai danni di Forno e Junior Torrazza: entrambe le compagini ottengono un successo anche nel ritorno nuovamente con il medesimo risultato 1-2. I ragazzi di Davide Scapino hanno vinto in rimonta dopo essere andati all'intervallo sotto di un gol (quello di Massimiliano Ala): decisivi Gabriel Amadio e Alessio Gianotti. Succede invece tutto nella prima frazione di gioco nell'altra sfida: Luca Pavignano e Lorenzo Riva portano sul doppio vantaggio i nerocelesti, Marco Pontin accorcia le distanze ma non basta per qualificare lo Junior Torrazza. La Coppa del comitato di Ivrea sarà pertanto contesa tra Valchiusella e Bajo La Serra, in data e luogo ancora da definire.

Vince e straconvince invece il Tetti Rivalta nella semifinale di Pinerolo, a gara unica, sul campo della Bruinese: i gialloblù staccano il pass per la finale con un netto 5-1 grazie alle reti di Thomas Dominietto, Lucio Arcuri, Nickolas Seminara e Davide Lucchetta (gol dell'ex per lui) oltre all'autogol di Simone Samà. Grande soddisfazione per il tecnico Massimo Fortunato: «È da almeno cinque-sei partite, campionato compreso, che stiamo giocando veramente bene. Sto incominciando infatti a riconoscere la mia squadra. Anche contro la Bruinese abbiamo offerto un'ottima prestazione su un campo difficile da giocarci sopra. Ora testa alla finale, vada come vada ma spero possa essere almeno una bella partita, soprattutto per chi verrà a vederla». Ad attendere il Tetti Rivalta c'è il Cumiana Sport: la squadra di Nicola Panarelli ha superato in trasferta il Piossasco (2-1) grazie alla doppietta di Sebastiano Giuffrida realizzata in soli venticinque minuti. La finalissima (la seconda consecutiva per Daniele Trapani, l'attaccante spera di poter trionfare ancora una volta dopo aver già vinto con la maglia del Beiborg) verrà disputata tra due sole settimane, ossia giovedì 24 novembre, in campo ancora da definire.

Nella stessa data ci sarà invece la sfida d'andata delle due finali riguardanti il comitato di Torino: Antonelliana - Autovip San Mauro e Marentinese - Lenci Poirino. Quest'ultime sono entrambe uscite sconfitte nelle rispettive semifinali di ritorno, con San Luigi Santena e Salsasio, con il medesimo risultato (3-2). Ai ragazzi di Antonio Rega non sono quindi bastati i gol di Gaetano Ortega, Giuseppe Trimarchi ed Alessandro Elia per passare il turno. Tra le fila della Lenci Poirino ha invece brillato Umberto Comelato, autore di una doppietta tra il primo e il secondo tempo. La Marentinese si qualifica alla finale al termine di una finale intensa, soprattutto per quanto riguarda i cartellini: il San Luigi Santena ha infatti terminato la propria partita in sette uomini per i rossi rimediati da Arena, Bergagio, Fasano e Romano durante la ripresa. Netta vittoria dell'Autovip San Mauro ai danni del Rebaudengo: la squadra di Luca Goteri ha infatti vinto 7-0 con i gol di Gabriele Trotta, Diego Cherubini, Roberto Corapi, Riccardo Gelain e Serafino Cavezza oltre alla doppietta di Umberto Ossola. L'Antonelliana ha infine eliminato, a sorpresa, il Caprie Green Club con cui c'è una categoria di differenza vincendo 2-1 dopo lo 0-0 rimediato all'andata. Grande soddisfazione per l'allenatore Roberto Scacchetti: «I ragazzi hanno offerto una grande prestazione, si meritano di essere arrivati in finale perché si autotassano e stanno facendo un gran lavoro. Loro sono veramente da ammirare. Adesso affronteremo l'Autovip San Mauro, con cui c'è un abisso, ma noi ci proveremo comunque: tanto non abbiamo nulla da perdere. Abbiamo scelto di disputare la Coppa per fare minutaggio ma, una volta arrivati a questo punto, ci dobbiamo sperare».

Chi si aggiudicherà il titolo di campioni nei vari comitati? Ai posteri l'ardua sentenza.