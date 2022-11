L'attaccante è nella storia: 200 gol realizzati nei Dilettanti

Che domenica bestiale per Alessio Tancini. L'attaccante, in forza al Beiborg, ha raggiunto quota 200 gol nei dilettanti nella sfida vinta 4-1 ai danni del San Giorgio Piossasco. Il classe 1990 ha realizzato la rete del definitivo 4-1 con un colpo di testa su assist di Grandelli dalla destra, una marcatura atipica come lui stesso racconta: «Non è nelle mie caratteristiche segnare in questo modo, un gol simile ha reso ancora più speciale questo traguardo. È stato veramente un bel momento. Stavo inseguendo questo obiettivo da ormai diverso tempo, ci ho messo parecchio ma l'importante è avercela fatta. Sono venuto a giocare in Seconda Categoria proprio con lo scopo di raggiungere questa cifra: lavorando, non posso allenarmi quanto vorrei e non ho potuto fare altro se non scendere di categoria».

Tancini ha realizzato un totale di 162 gol in Prima Categoria, 22 in Promozione e 16 in Seconda. Tra questi buona parte sono arrivati nella stagione disputata con la maglia del Pertusa, in cui ha realizzato un totale di 31 reti: «È il campionato che ricordo con maggiore piacere proprio per la quantità di marcature segnate. Non è stato facile perché avevo di fronte parecchi avversari tosti, ciò ha reso ancora più prezioso il tutto. Quello è sicuramente l'anno più bello a livello personale nonostante non fosse arrivato il salto di categoria tanto desiderato dalla squadra».

L'attaccante è stato però protagonista di una promozione nella scorsa stagione, con il Moderna Mirafiori: «È stata una bella soddisfazione, una delle più belle della mia carriera insieme alla salvezza raggiunta con il Don Bosco Nichelino dopo tanti turni di playout. Avevamo addirittura giocato fino a luglio. Nel campionato successivo la società non è più esistita ma questo non cancella assolutamente quanto fatto».

Per quanto riguardo il futuro Tancini si esprime invece così: «Non mi sono ancora posto alcun obiettivo in particolare. Per raggiungere i 250 gol dovrei giocare almeno altri tre anni. Sicuramente affronterò la prossima stagione, poi valuterò di anno in anno. Sono già contento di averne segnati duecento, non è un risultato da poco». Intanto l'attaccante è concentrato sul presente con il Beiborg: la squadra di Enzo Prago è attualmente quarta in classifica, a otto punti di distacco dalla capolista Cumiana Sport. Alessio è comunque soddisfatto di quanto fatto finora: «La stagione sta andando tutto sommato bene, dobbiamo vedere quando arriveranno le partite importanti. Noi puntiamo senza alcun dubbio in alto».