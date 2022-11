L'esperto allenatore subentra e vince subito al debutto

Subito buona la prima, che diventava già una sorta di partita da dentro o fuori. L'impatto è stato positivo per Nerino Ferraro, neo allenatore del Livorno Ferraris nel Girone B di Seconda Categoria dopo la scelta della società di esonerare il precedente tecnico Alberto Tosi, che ha pagato una situazione di classifica non eccelsa, sulla quale però pesano anche gli infortuni e le difficoltà avute finora a livello di portiere (si è passati dal classe 2006 Grossi al classe 1975 Piccolo, con in mezzo il classe 2003 Matzutzi).



I granata domenica scorsa hanno superato 2-0 il Lozzolo penultimo in classifica, andando a segno con un bel tiro a giro del classe 1999 Fumiento e con una punizione d'astuzia dell'esperto attaccante classe 1999 Stani, passata sotto la barriera. Era un appuntamento da non sbagliare e così è stato. Ferraro, che torna a Livorno dopo avervi già allenato per una parentesi iniziale ai tempi della Prima Categoria, nella stagione 2015-2016, ha iniziato dunque subito con i 3 punti dopo essere stato tesserato nella settimana che precedeva l'incontro.



Le parole del direttore sportivo Marco Sibino sono chiare: «Con rammarico abbiamo deciso di cambiare il mister Tosi che forse era troppo per questa categoria, chiamando Ferraro che conosce già l’ambiente ed è forse più adatto alla Seconda. Dovevamo provare a dare una svolta alla stagione, i risultati non arrivavano e lo spogliatoio era spaccato, anche se il lavoro svolto da Tosi non era sicuramente da buttare». Ferraro, bianzinese e quindi ad un tiro di schioppo dal campo sportivo «Bigando» di Livorno nelle ultime stagioni è stato parecchio al di fuori dei confini vercellesi allenando il Gaglianico in Seconda Categoria fino allo scorso campionato.



In precedenza, in 3 riprese tra il periodo di Livorno e una stagione a Crescentino, diverse annate al Ceversama tra Allievi, Juniores, fino a far registrare panchine anche in Promozione. A lui il compito di condurre ad una salvezza tranquilla in primis, e ad un campionato in cui ci si possa togliere qualche soddisfazione in seconda battuta, la squadra del presidente Rocco Cafarelli. Nel prossimo turno i granata incontrano in trasferta la Valle Elvo, squadra 3ª in classifica.