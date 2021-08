Juventus Women-Pomigliano: da Tudisco a Fefy Russo, tanto Piemonte tra le pantere

Che il Pomigliano non sia squadra da sottovalutare la Juventus Women lo ha capito sulla propria pelle. Disco rosso, secondo consecutivo dopo il Barça, in quella che è stata l'ultima amichevole estiva dopo il doppio e rinfrancante successo in Champions League. Il 12 agosto era però appunto un'amichevole e a soli 16 giorni di distanza le bianconere di Joe Montemurro sono chiamate a non sbagliare per cominciare la Serie A con il piede giusto.

Il Pomigliano e Pomigliano d'Arco sono legate da una sorta di fil rouge a Torino, da un lato il calcio e dell'altro gli stabilimenti della FCA. La campagna di rafforzamento verso la massima serie ha portato le campane a bussare la porta della Juventus. Il 'diez' della squadra di Manuela Tesse è Dalila Ippolito, argentina e classe 2002 che nella scorsa stagione si è messa in luce in prima squadra con Rita Guarino e anche nel campionato Primavera. I numeri li ha, d'altra parte una a cui hanno dedicato un murales, nel suo barrio Villa Lugano a Buenos Aires, non può non averne.

Nelle pantere, dalla Juve, è arrivata anche Vanessa Panzeri, difensore classe 2000 che ha giocato nelle bianconere dall'inizio, disputando una ventina di partite anche in Prima squadra prima di subire la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Dello stesso anno è la centrocampista Valentia Puglisi di proprietà della Juventus ed in prestito al Pomigliano dopo i due passati a Tavagnacco.

Tra i pali c'è Federica Russo, figlia di Licio ex tecnico del Torino Femminile in A e del Borgaro maschile in D, che nella Juventus è stata la vice Giuliani dal 2017 al 2019. Poi per lei passaggio al Napoli con cui ha vinto il campionato di Serie B, mentre nella stagione precedente non le è riuscita la stessa cosa con la Riozzese Como. Fefy Russo, che è cresciuta nella Femminile Juventus ed è stata titolare con il Torino in Serie A, conosce bene l'ambiente bianconero e soprattutto giocatrici come Bonansea, Rosucci e Salvai: sarà veramente una sfida tra amiche in campo.

Con la Juventus non ha mai avuto nulla a che fare ma è torinese, meglio specificare di Brandizzo, anche una delle protagoniste della scalata del Pomigliano in Serie A: la centrocampista Giorgia Tudisco. Lei che ha esordito con il Torino in A proprio sotto la gestione di Licio Russo e che Bonansea e Rosucci le ha avute come compagne di squadra ormai 10 anni fa.

E poi il Pomigliano non è solo questo, ci sono tante calciatrici da tenere d'occhio: dai difensori Danielle Cox e Martina Fusini alle attaccante Marija Banusic e Giusy Moraca. Ma questo Joe Montemurro lo sa ed anche se non sarà scontato l'obiettivo è uno, anzi tre, come i punti che dovranno essere conquistati sul campo del Vinovo Center