Pro Sesto-Cortefranca: il match d'andata tra le due squadre di Serie B va alle sestesi, decisive Marasco e Possenti

Vince la Pro Sesto la partita con il Cortefranca valida per il turno preliminare di Coppa Italia femminile. Le ragazze di Ruggeri si impongono sulle avversarie per 2-0 grazie alle reti di Marasco nel primo tempo e Possenti nel secondo e portano a casa una vittoria meritata non senza soffrire: le ospiti, infatti, hanno tenuto bene il campo per diversi momenti delle partite, non rendendo la vita facile alle padrone di casa, che hanno pazientato e gestito bene il pallone, in attesa del momento giusto per colpire il Cortefranca. Da segnalare anche la prova di Francesca Selmi tra i pali...

