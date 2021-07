Pinerolo, il primo ingresso è in grande stile: arriva l'attaccante Maria Speranza Levis

Il primo grande colpo del Pinerolo targato Tatiana Zorri si chiama Maria Speranza Levis. L'ex attaccante della Novese va così a rinforzare un reparto offensivo già molto valido per un club che punta sempre di più alla promozione in Serie B. La Levis è reduce dall'ultima stagione con la maglia del Torino Women. Un'annata partita un po' in sordina ma poi diventata devastante nella seconda parte.

Il suo bottino in maglia granata recita 14 gol, risultato che l'ha portata al terzo posto finale della classifica marcatrici del Girone A di Serie C al pari di Giulia Parodi del Genoa. Meglio di lei hanno fatto solamente Francesca Mellano (proprio del Pinerolo) e Annachiara Possenti della Pro Sesto.

La numero 27 va così a rinforzare un reparto che può contare, oltre alla già citata Mellano, anche su Pamela Gueli fresca di rinnovo. Proprio la giornata di mercoledì 21 ha portato i primi due rinnovi ufficiali, oltre alla Gueli ha firmato anche quello che, senza offesa per nessun'altra, è il miglior estremo difensore della categoria: Elisabetta Milone.

Il Pinerolo 2021/22 comincia a prendere forma. Il campionato di Serie C non è mai scontato, le biancoblù però possono ambire a traguardi molto importanti: la concorrenza in attacco non può che far bene e stimolare una squadra che si è dovuta per forza di cose aggrappare a volte troppo alle stakanoviste Mellano e Gueli là davanti. Maria Speranza Levis rappresenta quel tassello che può permettere alla squadra di Tatiana Zorri un ulteriore salto di qualità.