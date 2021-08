Serie C femminile: Fiamma Monza, Orobica, Pinerolo, Independiente, Pavia e Real Meda nel girone A

Con la ratifica dell'organico da parte del Consiglio Direttivo della LND, prende forma la nuova Serie C femminile che si presenta col nuovo format a tre gironi da sedici squadre ciascuno.

In attesa dei calendari del campionato 2021/2022, al via il prossimo 10 ottobre, ecco dunque la composizione dei raggruppamenti in cui sono state divise le quarantotto società partecipanti:

Girone A: Arezzo, Azalee Solbiatese, Città di Pontedera, Caprera, Fiamma Monza, Genoa, Independiente Ivrea, Lucchese, Orobica Calcio Bergamo, Pavia Academy, Perugia, Pinerolo, Pistoiese, Spezia, Real Meda, Ternana

Girone B: Atletico Oristano, Bologna, Brixen Obi, Isera, Jesina, Mittici, Padova, Permac Vittorio Veneto, Portogruaro, Riccione, SPAL, Trento, Triestina, Venezia, Vicenza, Vis Civitanova

Girone C: Aprilia Racing, Apulia Trani, Catania, Chieti, Crotone, E.Coscarello Castrolibero, Fesca Bari, Formello, Independent, Lecce Women, Match Point Matera, Pescara, Res Women, Roma XIV Decimoquarto, Sant'Egidio, Trastevere

L'ufficialità delle squadre partecipanti ha delineato anche la fase a gironi di Coppa Italia che darà il via alla nuova stagione di calcio femminile il 12 settembre. Le quarantotto formazioni di Serie C, suddivise in sedici raggruppamenti (6, quadrangolari, 4 triangolari e 6 abbinamenti), si affronteranno il 12, 19 e 26 settembre per accedere agli ottavi della competizione. Il 30 agosto verrà effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile il sorteggio per determinare chi giocherà in casa il primo incontro in calendario.

COPPA ITALIA 2021/22 - FASE ELIMINATORIA

Girone 1: Catania, Crotone, E.Coscarello Castrolibero

Girone 2: Apulia Trani, Fesca Bari, Lecce Women, Match Point Matera

Girone 3: Independent, Sant'Egidio

Girone 4: Chieti, Pescara

Girone 5: Aprilia Racing, Formello, Roma XIV Decimoquarto, Trastevere

Girone 6: Atletico Oristano, Caprera

Girone 7: Perugia, Res Women, Ternana

Girone 8: Jesina, Vis Civitanova

Girone 9: Arezzo, Città di Pontedera, Lucchese, Pistoiese

Girone 10: Bologna, Riccione, SPAL

Girone 11: Mittici, Padova, Permac Vittorio Veneto, Venezia

Girone 12: Portogruaro, Triestina

Girone 13: Brixen Obi, Isera, Trento, Vicenza

Girone 14: Fiamma Monza, Orobica Bergamo, Pavia Academy, Real meda

Girone 15: Azalee Solbiatese, Independiente Ivrea, Pinerolo

Girone 16: Genoa, Spezia

(fonte: Ufficio Stampa LND)