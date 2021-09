Benedetta Di Biase, l'Orobica punta sul prodotto del settore giovanile del Napoli

Classe 2001, di ruolo centrocampista, Benedetta Di Biase è un prodotto cristallino del settore giovanile del Napoli. Con la squadra partenopea ha ottenuto la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A per poi andare in prestito in Sardegna nella prima parte della scorsa stagione, facendo ritorno in Campania nella seconda, venendo impiegata anche con la formazione Primavera. Dopo aver iniziato il ritiro estivo di Rivisondoli proprio con il Napoli, Di Biase è stata ceduta all'Orobica sempre con la formula del prestito.

Un'altra avventura importante "lontano da casa", che tuttavia non spaventa affatto Benedetta, pronta a mettersi in gioco anche nel contesto lombardo, supportata anche dalla famiglia che: «lTuttora mi aiuta e supporta quotidianamente. Sono stati i primi a dirmi di sfruttare questa opportunità che l’Orobica ha voluto darmi. Il progetto della società ha convinto tanto me quanto loro. Ho scelto questa società per mettermi in gioco, per la voglia di crescere ancora e per dimostrare che la fiducia che Marianna Marini mi ha dato è e sarà ripagata». Le prime parole rilasciate ai canali dell'Orobica Calcio Bergamo.