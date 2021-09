Pinerolo: arriva anche Federica Camporelli, l'attacco di Zorri è sempre più stellare

È Federica Camporelli l'ultimo innesto in ordine di tempo del Pinerolo. Il responsabile dell'Area Femminile biancoblù, Davide Catalano, ha messo a segno un altro importante colpo nel reparto offensivo per la squadra di Tatiana Zorri. La Camporelli, nonostante la giovane età (è del 2001), ha già diverse esperienze tra le fila di molte società del torinese.

Nel 2020/21 ha iniziato la stagione al Moncalieri, squadra che ottimamente stava facendo nel campionato di Eccellenza andando anche a segno nella partita contro l'Olympic Collegno. In precedenza ha disputato un campionato di Serie C con il Canelli SDS dove ha giocato a fianco di Francesca Mellano. Al Cit Turin, San Bernardo Luserna e Femminile Juventus le sue precedenti esperienze.

Il Pinerolo, che esordirà ufficialmente in Coppa Italia il 19 settembre contro la perdente dello scontro tra Independiente Ivrea e Solbiatese Azalee, adesso può contare su un attacco ricco e variegato. Oltre a Pamela Gueli, Francesca Mellano, Sara Iuliano e Aurora Leccese, in estate sono arrivate anche Maria Speranza Levis e Giulia Grassino. La Serie C 2021/22 è un'incognita per tutti con il nuovo format, ma alla squadra di Zorri non mancherà sicuramente una cosa: calciatrici capaci di metterla dentro.