Seregno-Pergolettese: furia Spartans, Cernigoi guida la cinquina con una doppietta

Neppure il tempo di festeggiare la prima vittoria in campionato e si torna in campo e l'avversario sottoposto dal calendario ha la fattezza di altro scontro diretto: la Pergolettese, affiancata dagli azzurri in classifica e reduce dal pareggio in rimonta contro la Virtus Verona. Rispetto a Fiorenzuola, Mariani opta per quattro novità: il rientrante Galeotafiore in difesa, Signorile e Valeau nel reparto centrale e Cernigoi in avanti, al posto di Scognamiglio, Invernizzi, Zoia e D'Andrea; nella Pergolettese c'è un cambio di più, in campo Alari e Piccardo dietro, Palermo in mediana e Fonseca e Vitalucci in attacco....