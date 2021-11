Seregno-Giana Erminio: Cernigoi e Cocco trascinano gli Spartans alla vittoria, Giana Erminio mesto fanalino di coda

Il Seregno brama la seconda vittoria dal Ferruccio, vittoria che manca da fine settembre e che rimpolperebbe il bottino casalingo, al momento lacunoso: sono difatti solo 4 i punti racimolati dagli Spartans tra le mura amiche; per centrare tale obiettivo, Alberto Mariani, che ha a disposizione D'Andrea e Galeotafiore e deve rinunciare a Gentile, Valeau, Aga e Raggio Garibaldi, opta per un paio di novità (Galeotafiore appunto in difesa, dove rincula Zoia, e Jimenez) rispetto alla trasferta di Busto Arsizio. Medesime ambizioni ha la Giana Erminio, sinora vittoriosa in una sola circostanza (contro la Juventus U23, nove turni addietro) e...

