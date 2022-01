Iocolano ufficiale alla Juventus, De Paola ora ha bisogno di un (grande) attaccante

Una notizia che era già nell'aria, e che ha trovato l'ufficialità proprio in questi istanti. Simone Iocolano, giocatore di punta della Calcio Lecco, il migliore per rendimento nella passata stagione, lascia il bluceleste per il bianconero. Un altro "over" ex Monza come Andrea Brighenti va dunque a rinforzare la Juventus Under 23, aprendo in casa Lecco una nuova pagina di mercato tra le mani del direttore sportivo Domenico Fracchiolla. Considerata anche la cessione di Mastroianni, l'attacco di Luciano De Paola ha ora più che mai bisogno di rinforzi.

Il comunicato ufficiale della societa:

«Calcio Lecco 1912 comunica la cessione di Simone Iocolano alla Juventus Football Club Under 23. L’attaccante classe 1989, che ha collezionato in totale 51 presenze 15 gol e 8 assist con la maglia bluceleste, si trasferisce a titolo definitivo.La società ringrazia Simone per il periodo passato assieme e gli augura buona fortuna per il proseguimento della sua carriera».