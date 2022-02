Sara Sterrantino, terzino goleador, fa esplodere il Gaglione

Un gol che fa saltare in piedi i presenti al Giacomo Gaglione di Bollengo, la prodezza balistica di Sara Sterrantino, terzino d'assalto dell'Independendiente vale l'aggancio alla Ternana, che già pregustava il ritorno in Umbria con i tre punti nel borsone. Le eporediesi continuano nella serie positiva, tengono vive le speranze di rimanere agganciate alle zone nobili della classifica. Dopo il pareggio i locali vanno a quota 24 punti, mentre gli ospiti rimangono incagliati a 17 lunghezze, in piena zona play out. Independiente che si schiera con un solido 4-4-2, con Mognol tra i pali, Trabucco e Dreon sulle corsie esterne...

