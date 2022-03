Scelta interna per il «dopo D'Onofrio»: squadra a Zaninello

In casa Real Meda si opta per la soluzione interna dopo l'addio di Mirko D'Onofrio. Nessun nuovo allenatore esterno in via Icmesa, bensì la scelta di compattare l'ambiente attorno al direttore generale Gianni Zaninello, che in passato ha già a lungo allenato la prima squadra delle pantere, il quale si avvarrà anche del supporto di Mattia Marelli, tecnico della Juniores che agirà da volano nella transizione delle Under 19 già pronte alla causa della Serie C.





Il comunicato della società:





Gianni Zaninello





Sicuramente i molti infortuni e delle prestazioni non al massimo hanno condizionato gli esiti delle ultime gare, ma la voglia e la determinazione nel lavoro non sono mai mancate.

Le dimissioni inaspettate ed improvvise di mister D'Onofrio, a fine gara, dopo la sconfitta contro il Caprera hanno obbligato la società ad una rapida riorganizzazione. Pur ringraziando il mister per il lavoro svolto con impegno e serietà la Presidente, Pamela Campisano, ci tiene a sottolineare che nei periodi difficili la coesione è un elemento fondamentale e che parlare di colpe da sollevare non è né costruttivo né necessario.

Si è voltata pagina e la scelta del Consiglio Direttivo è ricaduta su una convinta soluzione interna: task force tecnica formata dal Direttore Generale e Sportivo Gianni Zaninello, dal tecnico Mattia Marelli e dai Preparatori atletici e dei portieri coadiuvati da Franco Begnis.

Una scelta mirata a terminare l'anno con un gruppo di tecnici in sintonia e abituati a collaborare.