Quattro rigori assegnati nello scontro diretto, la capolista sbanca il Barbieri

Per il Pinerolo era l'ultima occasione per agganciare il treno scudetto sfidando in casa l'Arezzo prima della classe. E invece ne è venuta fuori una brutta sconfitta, le toscane hanno dimostrato hanno dimostrato di avere le qualità tecniche, e la testa, per arrivare in testa fino alla fine del campionato. La vittorie contro il Pinerolo è ineccepibile: hanno resistito alla pressione iniziale del Pinerolo, hanno colpito quando era il momento di colpire e poi hanno gestito il match. A fine partita qualche polemica per l'arbitraggio giudicato non adeguato da parte della società di casa - sono stati assegnati ben quattro...

