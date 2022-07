Deiana, Moroni e Alletto: chi sono i tre classe 2005 in ritiro con la Serie C del Sangiuliano City

La prima squadra del Sangiuliano City, che affronterà per la prima volta il campionato di Serie C, è partita da ormai quasi una settimana per il ritiro estivo, in una location d'eccezione e con un programma allo stesso livello. Dallo scorso sabato e fino al 31 luglio, infatti, la squadra sarà a Bormio, per poi trasferirsi a Chatillon per la seconda parte del ritiro che si concluderà domenica 7 agosto. In mezzo, due amichevoli per testare ancora di più la preparazione dei giocatori: la prima (ancora da confermare), contro il Sant'Angelo, poi quella con il Monza. Ma chi sono i presenti al ritiro? Ai 22 tesserati, infatti, si aggiungono ben 6 aggregati; e, i più piccoli, portano i nomi di: Gabriele Deiana, Alessandro Moroni e Carlo Alberto Alletto.

LE PAROLE DEL TECNICO CICERI

Nonostante il ritiro sia iniziato da poco, il tecnico Ciceri non ha esitato a raccontare le sue prime sensazioni attraverso un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Sangiuliano: «Siamo in una location dove si allenano squadre anche di categorie superiori, la società ha fatto le cose al meglio per garantirci di prepararci al meglio. I ragazzi sanno che bisogna preparasi per poter affrontare al meglio il campionato. Li ho trovati bene, siamo però solo all’inizio. È fondamentale che ci sia un gruppo coeso, è fondamentale la conoscenza e la sintonia con tutti i compagni e con tutti coloro che fanno parte di questo gruppo. Le caratteristiche di questi ragazzi mi fanno ben sperare, sia a livello tecnico sia a livello caratteriale, sono soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione».

Lo staff del Sangiuliano City in ritiro a Bormio (foto: Sangiuliano City)

GABRIELE DEIANA

Tra i volti dei 6 aggregati non poteva non comparire il suo. Ex Milan, durante la stagione passata il classe 2005 ha dato un contributo eccezionale al Sangiuliano City di Molinelli. All’interno della classifica marcatori del girone B, infatti, il nome di Gabriele compare al primo posto - a parimerito con quello di Ajouli del Castello Cantù di Lo Chiano - con un parziale di 19 reti stagionali. A queste, tuttavia, bisognerebbe aggiungere tutte quelle che il gialloverde ha segnato nelle sue molteplici presenze a supporto dell’Under 18 e della Juniores del Sangiuliano City. Non è un caso, dunque, se il tecnico Ciceri abbia scelto di portarlo con sé in quel di Bormio.

LA SCHEDA DI GABRIELE DEIANA

NOME :Gabriele

:Gabriele COGNOME : Deiana

: Deiana ANNO : 2005

: 2005 RUOLO : Trequartista

: Trequartista PUNTI DI FORZA : Velocità, dribbling, tenacia

: Velocità, dribbling, tenacia SQUADRA DEL CUORE : Milan

ALESSANDRO MORONI

Fedele spalla di Deiana, anche il centrocampista esterno Moroni è presente al ritiro del Sangiuliano City. La domanda sorge spontanea: poteva essere altrimenti? Andando con ordine, durante la scorsa stagione il classe 2005 ha realizzato la bellezza di 19 reti, alle quali - anche in questo caso - si dovrebbero aggiungere quelle segnate nelle sue comparse con Under 18 e Juniores. Ex Accademia Pavese, Accademia Inter e Fanfulla, Moroni era già stato chiamato in due occasioni dalla prima squadra. Il sogno? Arrivare a giocare stabilmente con loro in Serie C. E chissà, magari queste settimane a Bormio renderanno la scalata meno ripida.

LA SCHEDA DI ALESSANDRO MORONI

NOME : Alessandro

: Alessandro COGNOME : Moroni

: Moroni ANNO : 2005

RUOLO : Centrocampista esterno

: Centrocampista esterno GOL REALIZZATI : 19 reti

CARLO ALBERTO ALLETTO

A completare i reparti, il difensore 2005 (quasi 2006 calcolando che il suo compleanno è il 12 novembre) Carlo Alberto Alletto. Anche per questo giocatore, le parole servono a poco perché bastano dei dati a descriverlo alla perfezione. Le società dove ha giocato sono diverse, tra cui: Brembio, Ossago, Pol. Borghetto, US Fissiraga, Crema 1908, Offanenghese, Piacenza 1908, San Colombano e, infine, Sangiuliano. Da non dimenticare, inoltre, i provini con Milan, Cremonese, Albinoleffe, Pergolettese e Piacenza (società in cui ha poi giocato). Più che meritata, dunque, la sua presenza a Bormio, seguendo le scie dello scorso anno in cui è stato l'unico a fare tutta la preparazione con la Prima Squadra. Sempre chiamato in tutte le convocazioni della Rappresentativa, la soddisfazione più grande per Alletto è arrivata con la convocazione della Rappresentativa Nazionale LND Under 17. Insomma, dall'oratorio all'azzurro: ora Carlo è pronto a proseguire questo percorso in cui, sicuramente, saprà far bene.

LA SCHEDA DI CARLO ALBERTO ALLETTO