Ha vestito le maglie di Juve e Toro, il fantasista 2002 inizia a brillare in C

Ha scelto maglia numero 27 per ragioni sentimentali, una numero che gli sta portando fortuna, che lo avvicina al sogno nel cassetto di ogni giovane calciatore, fare il suo ingresso nel grande calcio.

Per adesso Matteo Maggio, fantasista classe 2002 made in Grugliasco, si "accontenta", anzi ne è felicissimo, di avere fatto un importantissimo passo nella sua giovanissima carriera, facendo il suo esordio da titolare in Serie C con la sua nuova squadra, la Fermana nel derby marchigiano di mercoledì scorso con la Recanatese, finito 1-1. Un'emozione fortissima per Matteo, che pure nelle giovanili di maglie gloriose ne ha vestite nella sua carriera da giovanissimo calciatore: Torino, Juventus, Pro Vercelli.

Matteo, partendo dalla sua Grugliasco alle porte di Torino, ha iniziato a giocare a calcio da piccolissimo nel Bacigalupo, storico club torinese che prende il nome da Valerio Bacigalupo, il portiere del Grande Torino di Superga.

E' alle prime armi ma promette bene, la Juventus non se lo lascia sfuggire e lo fa entrare nella Scuola Calcio bianconera con cui gioca sia nell'anno dei Pulcini che degli Esordienti. E' un annata fantastica il 2002 della Juve allenato da Andrea Gallelli (attuale tecnico del Gassino Under 14), nelle fila bianconere ci sono tanti protagonisti dello Scudetto sfiorato dal Chisola Under 15, come Joseph Mingrone anche compagno di classe di Matteo, come Federico Romeo suo compagno di squadra sia alla Pro Vercelli che adesso alla Fermana, c'è anche Manuel Fontana attualmente in Serie C con il Mantova. Sono anni di grande crescita alla Juve per Matteo, non solo dal punto di vista tecnico e calcistico, ma anche sotto l'aspetto dell'approccio e della mentalità, essendo il club bianconero tra i più organizzati in Italia fin dalle categorie del settore giovanile e della Scuola Calcio.

Dopo tre anni alla Juve, Matteo passa al Torino, dove inizia negli Esordienti e poi fa il suo debutto nel settore giovanile lanciato dal guru Ermanno De Maria, segnando 5 reti in campionato dove i granata giocano sotto leva. Ancora due stagioni al Toro, nell'annata della Under 16 Nazionale realizza due reti, di cui una nel 5-1 alla Pro Vercelli, che sarà la sua futura squadra nella stagione successiva.

A Vercelli infatti inizia un percorso bellissimo per Matteo che può dare liberamente sfoggio alle sue doti di trequartista, il suo nuovo tecnico è Franco Semioli l'ex ala di Chievo, Sampdoria e Fiorentina in Seria A. La Pro fa un campionato di vertice nella Under 17 Nazionale, arrivando fino al primo turno delle fasi finali, dove Matteo va a segno sia all'andata che al ritorno nel doppio match con il Sudtirol, risultando il migliore in campo dei suoi in entrambe le partite.

Ancora 7 reti nel campionato Berretti e 4 in Primavera, dove la Pro Vercelli arriva seconda a soli 4 punti dal Novara. Poi si inizia a fare sul serio, serve fare esperienza e Matteo va a giocare in prestito dalla Pro Vercelli nella Serie D calabrese con la maglia del Cittanova, dove gioca con continuità e totalizza 5 gol e 6 assist in 34 partite di campionato.

Quest'anno il salto di categoria, il sogno di ogni calciatore è sempre più vicino, Matteo fa il suo esordio nei professionisti giocando 87' da titolare alla terza giornata, il suo tecnico Stefano Protti lo manda in campo del primo minuto nel derby tra la Fermana e Recanatese. Chi era allo stadio di Recanati ne ha potuto apprezzare la prestazione: ottima partita provocando l'espulsione di un giocatore e l'ammonizione di altri due. Bravo Matteo.

LA CARRIERA DI MATTEO MAGGIO