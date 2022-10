Altro che Baggio nel 1991 a Firenze: sfida la squadra che lo lanciò tra i «grandi» e le segna il gol da 3 punti

Rimette piede nello stadio che lo aveva visto giocare le sue partite in prima squadra tra i professionisti e va a segnare il gol-partita a 8' dalla fine. Quello di domenica 23 è stato un pomeriggio particolare per l'attaccante classe 2000 Erik Gerbi, giocatore da quest'anno in forza alla Pro Sesto (in prestito dalla Sampdoria) e per molti anni nella fila della Pro Vercelli tra settore giovanile (sin dalla stagione 2013-2014) e prima squadra (presenze e reti in Serie C nella stagione 2018-2019). Sembrava tutto incanalato verso un finale di gara in favore della Pro Vercelli allo stadio «Silvio Piola», dopo l'1-1 del suo ex compagno Gianmario Comi a circa un quarto d'ora dalla fine, ma all'improvviso ecco ripassare la Pro Sesto proprio con Gerbi, molto abile ad attaccare la profondità e a sfruttare una palla consegnatagli in area in verticale da Giubilato e a battere il giovane portiere classe 2004 Matteo Rizzo con un tocco tra portiere e primo palo.





Flash da Pro Vercelli-Pro Sesto del campionato di Serie C di domenica 23 ottobre allo stadio Silvio Piola: Erik Gerbi in un contrasto aereo con il centrocampista della Pro Vercelli Simone Calvano (foto RENATO GREPPI)

Si è trattato del 2° centro in campionato per l'attaccante classe 2000, che proprio nel turno prima ancora aveva infilato la porta del Novara nel 2-1 con cui la Pro Sesto aveva rimontato i gaudenziani, allora sì rendendo indirettamente felice il turno per i tifosi vercellesi, vittoriosi oltretutto anch'essi contro la Virtus Verona. Le tappe nel calcio di Gerbi partono dal calcio di provincia, come avviene per molti d'altronde. Originario di Cascinette d'Ivrea, piccolo paese di 1500 abitanti poco fuori Ivrea appunto, approda poi nel Torino dove rimane fino alla stagione 2012-2013 giocando nella squadra dei Giovanissimi Fascia B che partecipa fuori classifica al campionato Regionale con le squadre dilettantistiche. Tra i compagni di squadra dell'epoca giocatori ben noti in Italia e fuori dai confini come Vincenzo Millico (ora al Cagliari) e Lorenzo Lucca (all'Ajax in Olanda). Dalla stagione 2013-2014 inizia invece la sua lunga avventura a Vercelli.







Inizialmente è impiegato nello stesso campionato dell'anno precedente, dopodichè ha modo di essere aggregato anche con la squadra dei Giovanissimi Nazionali (classe 1999) da sotto età e scende in campo nel finale stagione in un paio di apparizioni, proprio come l'altro classe 2000 Raoul Mal, recentemente campione di Romania con il CFR Cluj. Nel campionato 2014-2015 disputa l'inter stagione con i Giovanissimi Nazionali mettendo a segno 7 reti e fa poi tutta la trafila nel vivaio della Pro Vercelli negli anni seguente. Stagione 2015-2016 con gli Allievi Nazionali Fascia B con 11 presenze e 3 gol, ma anche apparizioni negli Allievi Nazionali «pieni» con 16 partite e un gol. Nell'annata 2016-2017 Under 17 di Serie A e B con 25 presenze e 8 gol più il debutto in Primavera (con gol). Nel campionato 2017-2018, al quale la Pro Vercelli partecipa per l'ultima volta in Serie B con la prima squadra, eccolo stabile in Primavera con 22 presenze e 4 gol, con il debutto in cadetteria negli ultimi scampoli della stagione.





Erik Gerbi (in maglia rossa) in azione in Pro Vercelli-Juventus partita del campionato Giovanissimi Nazionali dell'8 febbraio 2015, conclusa 1-0 per i bianconeri

Gerbi nel dettaglio entra a 8' dalla fine al posto di Claudio Morra sul campo del Cittadella il 18 maggio 2018 in Cittadella-Pro Vercelli finita 2-0, ultima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. La stagione successiva, con la Pro Vercelli in Serie C, e con Vito Grieco (ex guida della Primavera) come allenatore arriva il momento del passaggio definitivo tra i «grandi» e il classe 2000 non si fa pregare con 23 presenze e 3 reti nel campionato di alta classifica della squadra, ritagliandosi spazio in un reparto che conta sempre Morra come attaccante principale e i vari Gianmario Comi, Simone Rosso, Massimiliano Gatto e Leonardo Gatto. Il gol arriva subito alla prima partita di campionato, «ritardata» al 30 settembre 2018 per le vicende di giustizia sportiva che coinvolgono la Pro Vercelli, che si vede privata della possibilità di ripescaggio in Serie B.



Nella partita Albisola-Pro Vercelli Gerbi segna al 7' della ripresa il 2-2 insaccando un invito da sinistra di Leonardo Gatto, dopodichè esce per Comi che trova e realizza il rigore del definitivo 3-2 per le Bianche Casacche. Le buone prestazioni attirano le attenzioni sul ragazzo appena 18enne, che viene infatti prelevato dalla Juventus a gennaio, in cambio di Emmanuello, ma resta a Vercelli fino alla fine del campionato di C. Nella stagione 2019-2020, appena 2 gettoni in terza serie prima di essere ceduto alla Sampdoria insieme a Matteo Stoppa, pari età ex Novara. La sospensione dei campionati causa pandemia Covid-19 ferma un po' tutto, ma i blucerchiati riscattano comunque l'attaccante a fine stagione. Un altro prestito nella stagione 2020-2021 al Teramo in Serie C, dopodichè di nuovo un trasferimento a titolo temporaneo, questa volta alla S.S.U.Politehnica Timișoara, squadra che ha preso parte alla Liga II, seconda divisione del calcio rumeno.





La prima Pro Vercelli della stagione 2018-2019 in Coppa Italia in casa del Brescia il 5 agosto 2018: Erik Gerbi è il secondo in alto in piedi da sinistra (foto IVAN BENEDETTO)





Alla fine del prestito il ritorno alla casa madre e un altro prestito. Questa volta alla Pro Sesto. In 6 partite Gerbi ha già messo segno 2 gol in rapida successione. Ma soprattutto dopo un inizio da riserva si sta conquistando il posto da titolare e sembra pronto per la stagione della definitiva consacrazione in terza serie. Non guardando ovviamente in faccia a nessuno. Neppure alla squadra che lo ha lanciato nel mondo del calcio dei «grandi» come si è visto nell'ultima domenica. L'esempio più famoso di «grandi rifiuti» rimane quello di Roberto Baggio che in Serie A il 6 aprile 1991 evitò di calciare un rigore in casa della Fiorentina da ex sull'1-0 per i viola. Risultato? Juventus sconfitta e polemiche a non finire. Modalità ben diverse dal gol decisivo di domenica scorsa della Pro Sesto, con il classe 2000 eporediese portato in ovazione dai compagni sotto il settore ospiti dello stadio Piola di Vercelli.