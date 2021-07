Altre due conferme per il Città di Varese: Gazo e Mamah. Tra i pali l'ex Inter e Monza Priori

Altre due conferme e un nuovo arrivo per il Città di Varese che sta definendo la rosa per il prossimo campionato di Serie D. Dopo le ufficialità delle permanenze del capitano Disabato, Parpinel, Mapelli, Marcaletti, Minaj e Aiolfi e gli arrivi di Trombini, Pedretti e Pastore, oggi sono arrivate le conferme di Gazo e Mamah e l'arrivo del portiere Elia Priori.

Ecco il comunicato della società

Il Città di Varese comunica le conferme del centrocampista Francesco Gazo e dell'attaccante Kenneth Obinna Mamah, oltre che l'arrivo del portiere Elia Priori.

Francesco Gazo e Kenneth Obinna Mamah sono altre due gradite conferme del club. Gazo, nato a Varese il 29 febbraio 1992, dal suo arrivo dal Seregno avvenuto nel gennaio 2021 è stato subito fondamentale. I numeri finali della stagione hanno visto 22 presenze, tutte da titolare, per un totale complessivo di 1892 minuti.

Mamah, nato ad Enugu in Nigeria il 5 maggio 1998, in una stagione caratterizzata dai due infortuni, ha totalizzato 14 presenze – di cui 4 da titolare e 10 da subentrato – per complessivi 467 minuti.

Elia Priori, nato a Tradate il 3 febbraio 2003, ha cominciato il suo percorso proprio con i colori biancororossi del Varese che, al termine della stagione 2013/14, gli consentirono di approdare all’Inter, club con il quale nel 2017/18 si è laureato Campione d’Italia della categoria Giovanissimi Under 15. Con i neroazzurri disputa anche i due campionati successivi da Under 16 e Under 18 per poi approdare, nel 2020/21, al Monza nel campionato Primavera 2.