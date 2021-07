Casatese, Viganò ci prende gusto: due acquisti e due rinnovi

Uno tira l'altro. Questa la definizione che si potrebbe dare al momento del mercato della Casatese. Il Direttore Sportivo Fabio Viganò, dopo aver concluso il primo round di rinnovi e nuovi acquisti, non ha intenzione di fermarsi e nella giornata odierna ha ufficializzato il tesseramento di due nuove pedine e altrettante conferme.

Partendo dalle ultime, Achille Mazzoleni avrà in rosa ancora Simone Pontiggia, notizia anticipata lunedì scorso sul nostro ufficiale proprio dal Ds Viganò, e Matteo Perego. E il tecnico biancorosso ritroverà, al suo primo anno da allenatore della prima squadra a Casatenovo, due vecchie conoscenze dell'anno scorso a Castellanza, come Alessandro Perego e Andrea Ghilardi.

Classe 2002 il primo, due anni in più per il secondo, ma entrambi schierabili come under nel prossimo campionato e che possono vantare una buonissima esperienza nonostante la giovane età. Perego e Ghilardi vanno a rinforzare la difesa di Mazzoleni, rispettivamente sull'out destro e sinistro, ed entrambi hanno un'annata da titolari con la maglia neroverde della Castellanzese, proprio sotto la guida di quello che è il loro nuovo allenatore, e potranno dare un enorme contributo alla causa della squadra del presidente Sassella.