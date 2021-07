Castellanzese: salutato Mecca, la mediana è affidata a Daniele Ferrandino

La Castellanzese non ha intenzione di fermarsi e salutato Bryan Mecca, accasatosi alla Casatese, ha trovato un nuovo padrone della mediana, reparto che ha visto l'arrivo di Francesco Nicastri: Daniele Ferrandino.

Classe 1999, coetaneo dell'ex neroverde, Ferrandino cresce nel settore giovanile di Torino, Pro Eureka e Alessandria. L'esordio nei grandi arriva nel 2017 in Serie D con il Borgosesia ed è una stagione da protagonista viste le 38 presenze. La stagione successiva dopo un brevissimo passaggio in Lombardia alla Pro Sesto, con cui scende in campo in una sola occasione e per soli 17 minuti, ritorna in Piemonte con il Chieri. L'anno dopo il ritorno al Borgosesia, sempre nel Girone A, dove replica il record di gol, 4, stabilito nell'annata precedente. Il campionato 2020/21 lo vede con la maglia nuovamente con la maglia del Chieri, dove disputa tutte le partite e termina la stagione con 3 reti e 4 assist.

Un' ammirazione, quella del Direttore Sportivo Asmini, alimentata dallo scontro diretto avuto quest'anno con il Chieri e ora Ferrandino è pronto a guidare il centrocampo neroverde della squadra affidata a Andrea Ardito.