Villa Valle: Bonacina porta in giallorosso Nicholas Martini

La storia del calcio è ricca di calciatori che seguono gli allenatori che magari hanno avuto una stagione in una squadra, quando quest'ultimo decide di andare in un'altra piazza. E ad allungare questa lista c'è anche il duo Bonacina-Martini. Il tecnico del Villa Valle, società molto attiva sul mercato, che sia quelle relativo ai giovani e non, ritroverà un viso familiare come quello di Nicholas, avuto la scorsa stagione nella Primavera del La Spezia.

Centrocampista classe 2001 con un ottimo curriculum nelle giovanili, Martini si appresta a vivere il suo primo anno in prima squdara. Il Villa Valle sarà anche il suo esordio nel calcio dilettantistico, visto che il nuovo acquisto dei bergamaschi ha indossato le maglie di Sassuolo, dall'Under 17 alla 19, e appunto quella del La Spezia.

Un legame quello fra il Villa Valle e i settori giovanili delle società professioniste che si rinsalda dopo l'affare concluso a titolo definitivo con il Monza che ha portato nella bergamasca Edoardo Colferai, attaccante classe 2002, reduce da 23 presenze nel campionato Primavera con 9 gol e 3 assist, con anche la soddisfazione di esordire con la prima squadra, con cui si è sempre allenato durante l'anno, in Coppa Italia.