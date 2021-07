Il Borgosesia presenta la domanda di ripescaggio per la partecipazione alla Serie D 2021/22

Lo si poteva immaginare, ma adesso è ufficiale. Il Borgosesia ha presentato regolarmente la domanda di ripescaggio per partecipare al prossimo campionato di Serie D, in attesa di capire che cosa sarà di Novara e Gozzano. I valsesiani, dopo una stagione veramente complicata che li ha visti retrocedere dopo 12 stagioni, hanno valutato di presentare la domanda di ripescaggio, in virtù anche dei buoni risultati ottenuti soprattutto sul fronte giovani.

Nel comunicato dei granata si legge che «Nonostante tutto, il Borgosesia Calcio ha mantenuto fede ai suoi principi e valori che in primis vedono quello della lealtà sportiva e quello della crescita dei giovani. Il lancio nel mondo del calcio di giovani è da anni un percorso intrapreso dalla nostra Società e anche nella passata stagione siamo riusciti a perseguirlo. Nella classifica "Giovani D valore" ci siamo classificati al terzo posto nel girone A ed è molto significativo è il dato relativo ai 9 gironi che ci ha visto essere la squadra più giovane dell’intera Serie D, con un’età media di 19 anni e 6 mesi. La Società ringrazia tutto lo staff e la rosa che in questo anno così difficile che ci siamo lasciati alle spalle, ha profuso il proprio impegno. Non possono che esserci parole di ringraziamento per mister Stefano Rossini che con professionalità ed entusiasmo ha accettato l’incarico nonostante le difficoltà di classifica. Un grazie va all’amministrazione comunale borgosesiana che ha dimostrato la sua vicinanza al club, non solo a parole ma anche con i fatti, come dimostrano le migliorie allo stadio. Migliorie che saranno importanti anche in ottica di ripescaggio, visto che la voce impianto sportivo è una tra quelle che porta diversi punti in classifica.In attesa di conoscere l'esito della richiesta stiamo già lavorando per farci trovare pronti per la prossima stagione».

In attesa dell'esito i granata si portano avanti e annunciano il nuovo allenatore, che sarà Manuel Lunardon: ex calciatore del Borgosesia (66 presenze e 14 gol), ha fatto da viceallenatore a Vincenzo Manzo al Piacenza nella passata stagione, guidando per qualche partita i biancorossi dopo l'addio dell'ex Chieri. Adesso l'avventura 2.0 in Valsesia sta per iniziare: se sarà Serie D o Eccellenza bisognerà attendere.