Villa Valle, via un bomber dentro un altro: Florian prende il posto di Ghisalberti

Un mercato scoppiettante quello del Villa Valle, che nella giornata odierna ha messo a segno, per ora, il colpo più grosso della sua campagna di rafforzamento. Valter Bonacina avrà la possibilità di allenare Damien Florian.

Classe 1987, nato a Venezia, Damien vanta un curriculum di grandissimo prestigio: esordio nei professionisti nella stagione 2004/05 in Serie B con il Treviso, passa in Serie C, dove rimane per ben 12 annate, nelle quali veste le maglie di Sanremese, Carpenedolo, Reggiana, Ivrea, Olbia, Montichiari e Renate riuscendo a mettere insieme 41 gol. Il passaggio in Serie D avviene nel 2017 quando passa all'Este e centra la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo con 18 reti in 29 partite fra campionato e Coppa. Poi Campodarsego, Matelica, Adriese e Luparese, dove gioca lo scorso campionato del Girone C di Serie D con 23 presenze e 4 gol.

In totale Florian, che va a sostituire Ghisalberti, vanta un bottino di 120 gol in 430 presenze in tutte le categorie e competizioni disputate in carriera.