Città di Varese, Alessandro Baggio per la difesa e Francesco Cantatore in mediana

Altri due rinforzi per il Città di Varese del tecnico Ezio Rossi che si è assicurato il difensore classe 2002 Alessandro Baggio (ultima stagione al Bra) e il centrocampista classe 1993 Francesco Cantatore, pilastro della Lavagnese nelle ultime stagioni.

Il comunicato del club

Alessandro Baggio, nato il 4 gennaio 2002 a Roma, ha disputato la sua prima stagione in Serie D nel 2020/21 mettendosi in evidenza con la maglia del Bra. Dal suo arrivo ad inizio ottobre 2020 ha collezionato 28 presenze (15 da titolare e 13 da subentrato) per un totale di 1189 minuti. Prima del Bra Alessandro Baggio aveva militato nel Monza, club con il quale aveva disputato il campionato Berretti nel 2019/20.

Francesco Cantatore, nato il 6 dicembre 1993 a Carrara, nell’ultima stagione ha registrato 24 presenze e 3 reti con i liguri della Lavagnese. Una carriera svolta prevalentemente in Liguria fin dal 2012/13, stagione in cui debutta con la maglia del Sestri Levante dopo le giovanili con il Savona. Parentesi in Piemonte nel 2014/15 con la Novese e nel 2016/17 in Toscana con il Vigevano dove – in poco più di metà stagione – realizza ben 7 gol. Nel 2017 torna in Liguria nelle fila del Ligorna, poi nelle tre stagioni successive si lega prima alla Fezzanese e poi alla Lavagnese.