Villa Valle, esperienza in difesa: arriva Fabio Adobati

Continua la campagna di rafforzamento in casa Villa Valle che approfitta dell'esodo da Crema e piazza il colpo Fabio Adobati.

Difensore classe 1988 con ruolo naturale di terzino destro, nell'ultima stagione Andrea Dossena lo ha usato anche da difensore centrale quando Baggi o Gianola non erano a disposizione.

Sicuramente, indipendentemente dalla posizione in campo, l'arrivo di Adobati permette a Valter Bonacina di poter contare su un elemento di assoluto valore supportato da una esperienza di tutto rispetto sia in Serie D che in C, dove ha giocato per 5 anni con la maglia del Renate, dopo la sua prima esperienza, uscito dalla giovanili dall'Atalanta, con il Como.