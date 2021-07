Ac Leon: arriva Concina a rinforzare la difesa

L'Ac Leon dopo essersi assicurata nelle scorse settimane le prestazioni di due buoni prospetti: Luca Bianchi e Mattia Fontana, ha ufficializzato l'acquisto di Jacopo Concina difensore classe '94 proveniente da un'annata molto positiva con la maglia della Castellanzese. Partito dalla Primavera del Novara, Concina ha già militato in diverse squadre nella categoria: Folgore Caratese, Giana Erminio, Darfo Boario e Caravaggio con le quali ha acquisito certamente conoscenza della categoria. Questo fa di Concina, nonostante i soli 27 anni un colpo d'esperienza vero e proprio, sicuramente la fascia sinistra ora ha un pretendente importante e non sarà facile per chi ci ha giocato nella scorsa stagione tenersi il posto. La rosa d'altronde come annunciato dalla società è stata largamente riconfermata:

rinnova Gabriele Schiavo promettente attaccante classe 2001 che ha disputato un campionato convincente nel quale ha deciso la fondamentale sfida contro il Ciliverghe con una doppietta siglata negli ultimi minuti. Rimane anche Davide Moreo, il numero dieci ha disputato una grande stagione e sarà sicuramente uno dei pilastri su cui si baserà il gioco in futuro. A ruota lo seguono Edoardo Leotta e Michelangelo Achenza uomini chiave del centrocampo, imprescindibili. Per quanto riguarda l’attacco arrivano invece i rinnovi di Alessandro Paparella attaccante classe 2001 che ha sfornato prestazioni davvero molto buone nello scorso campionato, Davide Marinoni attaccante classe 1997, Alessandro Ronchi esterno offensivo classe 1996, tra gli uomini in risalto della finalissima contro il Lumezzane. Giocatore dalla classe e tecnica importanti che in Serie D può e deve trovare una costanza di rendimento ancora maggiore per esplodere definitivamente. A completare la sequenza di conferme ci sono: Lorenzo Martignoni, portiere classe 2000 tra i protagonisti indiscussi della passata stagione, Jacopo Ferrè, rimane così come il fratello Andrea. I due Ferrè sono stati tra i più positivi e costanti, peccato che gli infortuni abbiano rovinato il loro finale di stagione. Continua in Orange anche Luca Gasparini, classe 2002 che veste la maglia di Vimercate fin dai primi calci, esempio encomiabile di settore giovanile, altro giovane confermato è Michael Nicoletti centrocampista classe 2003. Dulcis in fundo una conferma che può sembrare scontata ma che nel calcio moderno forse non lo è: rinnova anche il capitano e leader indiscusso della squadra, eroe della finale di Ponte San Pietro Mattia Bonseri. Il capitano e la società hanno ricevuto richieste anche importanti, tutte rispedite al mittente, la bandiera rimane a Vimercate pronto a lottare in una nuova categoria.