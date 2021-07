Asti, annunciato il nuovo Direttore Sportivo: Antonio Ballario

Un altro uomo di esperienza per una stagione storica. L'Asti annuncia le proprie conferme per la stagione 2021/22 che vedrà i Galletti in Serie D, ma qualche novità dirigenziale è già arrivata. È approdato al Bosia il nuovo Direttore Sportivo, che verrà ricoperto da Antonio Ballario, storico volto del calcio piemontese.

Per Ballario sarà la prima esperienza da Direttore Sportivo, affiancando così il solito Antonio Isoldi nelle trattative in entrata e in uscita per i biancorossi. Una lunga carriera da allenatore tra Chisola, Pavarolo, San Giacomo Chieri, CBS e Pro Savigliano. Un ruolo importante per una figura importante: l'Asti inizia a sistemare le tessere del puzzle dalle proprie fondamenta.