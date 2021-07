Crema: è Stefano Bellinzaghi il nuovo tecnico

Un debuttante per provare a stupire con un occhio ai giovani talenti presenti già nella rosa. Questa la strategia del Crema che ha portato il presidente Zucchi e il Direttore Generale Baretti a scegliere Stefano Bellinzaghi.

Tecnico con una grande esperienza nel settore giovanile dell'Inter, in cui rimane per 17 anni, dove allena gli Esordienti e i Giovanissimi Nazionali vincendo il campionato 2015 e la Nike Premier Cup 2016. Arriva alla Primavera nerazzurra con il ruolo di vice allenatore. Prima le esperienze con Cagliari e Milan e ora una prima squadra nel massimo campionato dilettantistico.

«Mi piace guardare avanti. Stimo molto la SerieD - commenta Stefano Bellinzaghi ai canali sociali del club cremasco - che reputo un campionato complesso e avvincente dove in presenza di determinate condizioni ambientali il mix costituito dai giocatori anziani e dai giovani è tutto a favore di questi ultimi. Una prospettiva che si rivela coerente con il mio percorso e che qui al Crema, considerata la filosofia della società, credo sinceramente di poter realizzare. Voglio creare un gruppo che sia pronto a raccogliere la grande sfida che ci attende. L’ etica, la volontà, la fede nel lavoro sono i pilastri sui quali dobbiamo avviare e consolidare il nostro percorso. Dovremo avere rispetto per noi stessi e per gli avversari. L’ambiente del Crema ha tutte le caratteristiche per realizzare questa premessa che reputo indispensabile e ringrazio il presidente Enrico Zucchi per l’opportunità che mi è stata concessa».

Ora bisognerà pensare al mercato dove la missione è formare un gruppo quasi del tutto nuovo viste le diverse partenze dell'ultimo mese fra cui quelle di Bardelloni, Ferrari, Adobati e Russo.